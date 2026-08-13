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"Почти нет сомнений": кто мог атаковать украинский самолет в Германии

12:45 13.08.2026 Чт
2 мин
Власти страны определились с главной версией событий
aimg Юлия Капитонова
"Почти нет сомнений": кто мог атаковать украинский самолет в Германии Фото: Атака на Ан-124 в Лейпциге - общий вызов для Украины и Германии (Getty Images)
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Берлин почти не сомневается в том, что атака на украинский Ан-124 "Руслан" в аэропорту Лейпциг/Галле - дело рук России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Немецкие службы безопасности после сбора и анализа всех деталей этого дела пришли к выводу, что атаку могла совершить именно РФ.

Несмотря на то, что все указывает на Москву, власти ФРГ не спешат выступать с официальными обвинениями в адрес Кремля. Дело в том, что абсолютной уверенности в этой версии до сих пор нет.

Так, глава МВД Германии Александр Добриндт допускал "сценарий гибридной атаки". Фактически речь шла о тайной операции, организованной другим государством. Что интересно, министр тоже пока не спешит называть виновной именно Россию.

Следствие до сих пор рассматривает разные версии, однако считает их крайне маловероятными.

"Если подозрение подтвердится, правительству Германии придется отреагировать. Немедленное расследование этого дела НАТО - это минимум, что можно сделать. По всей вероятности, после этого будут сделаны решительные шаги", - пишет издание.

Атака на украинский самолет в Германии

5 августа в аэропорту Лейпцига был найден подозрительный предмет возле украинского Ан-124 "Руслан".

Впоследствии стало известно, что это дрон. Работу аэропорта временно приостановили.

Немецкие медиа озвучивали предположение, что украинский самолет якобы перевозил боеприпасы.

Однако авиакомпания "Антонов" сразу опровергла эту информацию.

Также выяснилось, что дрон атаковал наиболее уязвимую часть крыла украинского Ан-124.

Кроме того, мы писали, как следователи нашли первые доказательства российского следа.

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