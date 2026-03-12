Майже літне тепло сьогодні, але скоро все зміниться: синоптик назвала дату похолодання

Погода в Україні сьогодні

За словами Діденко, сьогодні в Україні й надалі пануватиме антициклон, що забезпечить ясну та сонячну погоду.

"В Україні знову антициклон і знову багато сонця. І ще більше градусів. Максимальна температура повітря в більшості областей +12+18 градусів!", - зазначила вона.

Як уточнили в Укргідрометцентр, погоду без опадів визначатиме поле високого атмосферного тиску та відносно тепла повітряна маса.

Вітер буде південний і південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Уночі, за умов ясного неба, температура знижуватиметься до +3 та навіть - 2 градусів. Вдень повітря прогріється до +12+17 градусів, дещо прохолодніше буде в Карпатах та на узбережжі морів. Там буде від +8 до +13 градусів.

Погода у Києві

У Київ сьогодні також очікується сонячна та суха погода.

Вітер південний, 5–10 м/с.

Температура по області вночі становитиме від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень + 12+17 градусів.

У столиці вночі від 0 до +2 , а вдень максимальна температура підніметься до 15 градусів.

Коли похолодає

За прогнозом Діденко, зміна погоди очікується вже наступного тижня.

Зокрема, з 17 березня прогнозується зниження температури повітря, однак синоптик не уточнила, наскільки саме похолодає.

"Але поки що набираємо вітаміну Д, підставляємо бліді щоки сонцю, крутимо легковажні кучері, відкладаємо прибирання на похолодання і милуємося сонячними зайчиками у вітринах", - додала вона.