UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Майже літне тепло сьогодні, але скоро все зміниться: синоптик назвала дату похолодання

07:00 12.03.2026 Чт
2 хв
Україну накрила хвиля тепла, але це триватиме недовго
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 12 березня (Getty Images)

Сьогодні, 12 березня, в Україні буде багато сонця та температура місцями підвищиться до +18 градусів. Проте вже незабаром очікується зміна погоди - прийде похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Читайте також: Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики

Погода в Україні сьогодні

За словами Діденко, сьогодні в Україні й надалі пануватиме антициклон, що забезпечить ясну та сонячну погоду.

"В Україні знову антициклон і знову багато сонця. І ще більше градусів. Максимальна температура повітря в більшості областей +12+18 градусів!", - зазначила вона.

Як уточнили в Укргідрометцентр, погоду без опадів визначатиме поле високого атмосферного тиску та відносно тепла повітряна маса.

Вітер буде південний і південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Уночі, за умов ясного неба, температура знижуватиметься до +3 та навіть - 2 градусів. Вдень повітря прогріється до +12+17 градусів, дещо прохолодніше буде в Карпатах та на узбережжі морів. Там буде від +8 до +13 градусів.

Погода у Києві

У Київ сьогодні також очікується сонячна та суха погода.

Вітер південний, 5–10 м/с.

Температура по області вночі становитиме від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень + 12+17 градусів.

У столиці вночі від 0 до +2 , а вдень максимальна температура підніметься до 15 градусів.

Коли похолодає

За прогнозом Діденко, зміна погоди очікується вже наступного тижня.

Зокрема, з 17 березня прогнозується зниження температури повітря, однак синоптик не уточнила, наскільки саме похолодає.

"Але поки що набираємо вітаміну Д, підставляємо бліді щоки сонцю, крутимо легковажні кучері, відкладаємо прибирання на похолодання і милуємося сонячними зайчиками у вітринах", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до Києва офіційно прийшла метеорологічна весна. Також синоптики підбили підсумки рекордно короткої зими.

Також РБК-Україна оприлюднило детальний прогноз із картами на цей тиждень.

А ще читайте, що насправді не можна обрізати в саду навесні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві