Почти летнее тепло сегодня, но скоро все изменится: синоптик назвала дату похолодания

Погода в Украине сегодня

По словам Диденко, сегодня в Украине и в дальнейшем будет господствовать антициклон, что обеспечит ясную и солнечную погоду.

"В Украине снова антициклон и снова много солнца. И еще больше градусов. Максимальная температура воздуха в большинстве областей +12+18 градусов!", - отметила она.

Как уточнили в Укргидрометцентре, погоду без осадков будет определять поле высокого атмосферного давления и относительно теплая воздушная масса.

Ветер будет южный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Ночью, в условиях ясного неба, температура будет снижаться до +3 и даже - 2 градусов. Днем воздух прогреется до +12 +17 градусов, несколько прохладнее будет в Карпатах и на побережье морей. Там будет от +8 до +13 градусов.

Погода в Киеве

В Киев сегодня также ожидается солнечная и сухая погода.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем +12+17 градусов.

В столице ночью от 0 до +2, а днем максимальная температура поднимется до 15 градусов.

Когда похолодает

По прогнозу Диденко, изменение погоды ожидается уже на следующей неделе.

В частности, с 17 марта прогнозируется снижение температуры воздуха, однако синоптик не уточнила, насколько именно похолодает.

"Но пока набираем витамина Д, подставляем бледные щеки солнцу, крутим легкомысленные кудри, откладываем уборку на похолодание и любуемся солнечными зайчиками в витринах", - добавила она.