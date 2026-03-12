RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Почти летнее тепло сегодня, но скоро все изменится: синоптик назвала дату похолодания

07:00 12.03.2026 Чт
2 мин
Украину накрыла волна тепла, но это продлится недолго
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 12 марта (Getty Images)

Сегодня, 12 марта, в Украине будет много солнца и температура местами повысится до +18 градусов. Однако уже вскоре ожидается смена погоды - придет похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Читайте также: Март в Украине будет теплее нормы, но не везде: что говорят синоптики

Погода в Украине сегодня

По словам Диденко, сегодня в Украине и в дальнейшем будет господствовать антициклон, что обеспечит ясную и солнечную погоду.

"В Украине снова антициклон и снова много солнца. И еще больше градусов. Максимальная температура воздуха в большинстве областей +12+18 градусов!", - отметила она.

Как уточнили в Укргидрометцентре, погоду без осадков будет определять поле высокого атмосферного давления и относительно теплая воздушная масса.

Ветер будет южный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Ночью, в условиях ясного неба, температура будет снижаться до +3 и даже - 2 градусов. Днем воздух прогреется до +12 +17 градусов, несколько прохладнее будет в Карпатах и на побережье морей. Там будет от +8 до +13 градусов.

Погода в Киеве

В Киев сегодня также ожидается солнечная и сухая погода.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем +12+17 градусов.

В столице ночью от 0 до +2, а днем максимальная температура поднимется до 15 градусов.

Когда похолодает

По прогнозу Диденко, изменение погоды ожидается уже на следующей неделе.

В частности, с 17 марта прогнозируется снижение температуры воздуха, однако синоптик не уточнила, насколько именно похолодает.

"Но пока набираем витамина Д, подставляем бледные щеки солнцу, крутим легкомысленные кудри, откладываем уборку на похолодание и любуемся солнечными зайчиками в витринах", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киев официально пришла метеорологическая весна. Также синоптики подвели итоги рекордно короткой зимы.

Также РБК-Украина обнародовало подробный прогноз с картами на эту неделю.

А еще читайте, что на самом деле нельзя обрезать в саду весной.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве