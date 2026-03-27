Майже кожен третій не прийшов на іспит: чи штрафуватимуть за пропуск НМТ у 2026-му

Головне: Механізму штрафів за пропуск тестування в Україні не існує.

за пропуск тестування в Україні Під час основних сесій 2025 року іспит пропустив майже кожен десятий зареєстрований.

На додаткових сесіях показник неявки значно вищий - був відсутній майже кожен третій.

Ціна "безкоштовного" тестування

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко зазначає, що держава витрачає значні ресурси на організацію кожного робочого місця для учасника.

"Звісно, у складних умовах війни в учасників можуть бути різні обставини, через які вони не приходять на іспит, однак видається, що в окремих випадках показники неявки свідчать про нерозуміння частиною учасників вартості "безкоштовного" тестування", - заявила Вакуленко.

У відомстві закликають учасників, які знають, що не зможуть прийти на іспит, скасувати свою реєстрацію завчасно.

Статистика неявок за 2025 рік

За офіційними даними Центру, відвідуваність іспитів минулого року розподілилася так:

Основні сесії: на тестування прийшли 91,45% зареєстрованих.

на тестування прийшли зареєстрованих. Додаткові сесії: явка була значно нижчою і склала лише 72,35%.

В УЦОЯО наголошують, що кожне пусте місце в аудиторії - це фактично втрачені державні кошти, оскільки підготовка пунктів тестування та логістика розраховуються на повну кількість зареєстрованих осіб.