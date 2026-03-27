Майже кожен третій не прийшов на іспит: чи штрафуватимуть за пропуск НМТ у 2026-му

В Україні не передбачено фінансового покарання для абітурієнтів, які зареєструвалися на Національний мультипредметний тест (НМТ), але не прийшли на іспит. Проте високий відсоток відсутності учасників створює значне навантаження на державний бюджет.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіда директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко.
Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко зазначає, що держава витрачає значні ресурси на організацію кожного робочого місця для учасника.
"Звісно, у складних умовах війни в учасників можуть бути різні обставини, через які вони не приходять на іспит, однак видається, що в окремих випадках показники неявки свідчать про нерозуміння частиною учасників вартості "безкоштовного" тестування", - заявила Вакуленко.
У відомстві закликають учасників, які знають, що не зможуть прийти на іспит, скасувати свою реєстрацію завчасно.
За офіційними даними Центру, відвідуваність іспитів минулого року розподілилася так:
В УЦОЯО наголошують, що кожне пусте місце в аудиторії - це фактично втрачені державні кошти, оскільки підготовка пунктів тестування та логістика розраховуються на повну кількість зареєстрованих осіб.
