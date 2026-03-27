Почти каждый третий не пришел на экзамен: будут ли штрафовать за пропуск НМТ в 2026-м

Главное: Механизма штрафов за пропуск тестирования в Украине не существует.

за пропуск тестирования в Украине Во время основных сессий 2025 года экзамен пропустил почти каждый десятый зарегистрированный.

На дополнительных сессиях показатель неявки значительно выше - отсутствовал почти каждый третий.

Цена "бесплатного" тестирования

Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко отмечает, что государство тратит значительные ресурсы на организацию каждого рабочего места для участника.

"Конечно, в сложных условиях войны у участников могут быть разные обстоятельства, по которым они не приходят на экзамен, однако представляется, что в отдельных случаях показатели неявки свидетельствуют о непонимании частью участников стоимости "бесплатного" тестирования", - заявила Вакуленко.

В ведомстве призывают участников, которые знают, что не смогут прийти на экзамен, отменить свою регистрацию заблаговременно.

Что можно и нельзя брать с собой на экзамен участникам НМТ (инфографика РБК-Украина)

Статистика неявок за 2025 год

По официальным данным Центра, посещаемость экзаменов в прошлом году распределилась так:

Основные сессии: на тестирование явились 91,45% зарегистрированных.

на тестирование явились зарегистрированных. Дополнительные сессии: явка была значительно ниже и составила лишь 72,35%.

В УЦОКО отмечают, что каждое пустое место в аудитории - это фактически потерянные государственные средства, поскольку подготовка пунктов тестирования и логистика рассчитываются на полное количество зарегистрированных лиц.