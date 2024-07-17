Майже дві третини демократів хочуть, щоб Байден знявся з виборів, - AP

Майже дві третини демократів вважають, що президент Джо Байден повинен вийти з президентських перегонів і дозволити своїй партії висунути іншого кандидата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News .

Нове опитування, проведене Центром досліджень суспільних відносин AP-NORC, різко підірвало заяву Байдена про те, що "пересічні демократи" все ще з ним, навіть якщо деякі "великі імена" відвертаються від нього.

До того ж дане опитування показало, що лише близько 3 з 10 демократів абсолютно або дуже впевнені, що президент досі має розумові здібності, необхідні для ефективної роботи на посаді президента, що дещо менше, ніж 40% в опитуванні AP-NORC в лютому.

Ці дані підкреслюють виклики, з якими стикається 81-річний президент, намагаючись заглушити заклики всередині власної партії вийти з перегонів і переконати демократів, що він є найкращим кандидатом для перемоги над основним опонентом і колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Видання зауважило, більша частина опитування проводилась переважно до суботнього замаху на Трампа на передвиборчому мітингу в Пенсильванії.

Невідомо, чи вплинула стрілянина на погляди людей на Байдена, але невелика кількість опитувань, завершених після стрілянини, не дала жодних ранніх ознак того, що його перспективи покращилися.