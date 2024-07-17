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Байден розповів, за якої умови може знятися з виборів президента США

Вашингтон, Середа 17 липня 2024 09:02
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Байден розповів, за якої умови може знятися з виборів президента США Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Чинний президент США Джо Байден заявив, що може знятися з президентських виборів, які пройдуть цьогоріч. Причиною цього може бути проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Байдена CBS News.

Американський лідер зазначив, що готовий відмовитися від президентських перегонів за умови, що лікарі скажуть про проблеми з його здоров'ям.

"Якби в мене виявили якесь захворювання, якби хтось, лікарі, прийшли й сказали, що у вас така проблема", - сказав він.

Варто зазначити, що між 81-річним демократом Джо Байденом та 78-річним республіканцем Дональдом Трампом точаться суперечки щодо віку опонентів та як це впливає на здатність очолювати країну.

Вибори у США

Президентські вибори у США відбудуться у листопаді 2024 року. Республіканська партія вже визначилася з кандидатом. Як і очікувалося, ним став 45-й президент США Дональд Трамп.

Джо Байден ще не був офіційно обраним головним кандидатом від Демократичної партії на вибори президента. Після невдалих дебатів з Трампом серед демократів почали говорити про заміну Байдена. За даними американських ЗМІ, майже 20 демократів з Палати представників США закликали чинного президента вийти з перегонів.

Ймовірною заміною Байдена на виборах може стати віце-президентка США Камала Гарріс. Що відомо про заступницю Байдена - у матеріалі РБК-Україна.

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