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В оточенні Байдена вважають, що його шанси перемогти Трампа рівні нулю, - NBC

США, Четвер 11 липня 2024 22:13
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В оточенні Байдена вважають, що його шанси перемогти Трампа рівні нулю, - NBC Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В США демократи вважають, що американському президенту Джо Байдену треба відмовитись від участі в виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Декілька найближчих соратників президента Джо Байдена, включно з трьома людьми, які безпосередньо беруть участь у його переобранні, заявили, що зараз вважають його шанси на перемогу над його опонентом колишнім президентом Дональдом Трампом рівними нулю.

"Йому потрібно вийти... Він ніколи не оговтається від цього", - сказав один із представників кампанії Байдена.

До числа демократів, які вважають, що він повинен переглянути своє рішення про участь у перегонах, долучилися помічники, оперативники та посадовці, яким доручено вести його кампанію до перемоги.

Ті, хто розмовляв з NBC News, сказали, що думка про те, що він повинен вийти з кампанії та передати номінацію від демократів комусь іншому - найімовірніше, віце-президенту Камалі Гарріс - широко поширена навіть у лавах кампанії та зовнішніх демократичних структур, які її підтримують.

"Ніхто з учасників кампанії не думає, що у нього є шлях", - сказала друга особа, яка працює над його обранням.

Водночас ще одна особа, близька до передвиборчої кампанії, сказала, що нинішня ситуація - питання навколо когнітивних здібностей Байдена, брак фінансування і все більше опитувань, які показують, що підтримка Байдена падає.

Зауважимо, що вже 2 тижні Байден намагається стабілізувати свою передвиборчу кампанію після фіаско в дебатах наприкінці червня. Зрештою, рішення щодо того, чи залишиться нинішній президент США в перегонах за крісло, залежить від Байдена, і поки що президент наполягав, що він нікуди не піде.

Нагадаємо, РБК-Україна підготувало матеріал, в якому пояснюється, як дебати вплинули на підтримку виборцями двох основних кандидатів на виборах у США.

Ми також повідомляли, що днями Байден написав листа демократам про свою участь у виборах.

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