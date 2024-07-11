В оточенні Байдена вважають, що його шанси перемогти Трампа рівні нулю, - NBC

В США демократи вважають, що американському президенту Джо Байдену треба відмовитись від участі в виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Декілька найближчих соратників президента Джо Байдена, включно з трьома людьми, які безпосередньо беруть участь у його переобранні, заявили, що зараз вважають його шанси на перемогу над його опонентом колишнім президентом Дональдом Трампом рівними нулю.

"Йому потрібно вийти... Він ніколи не оговтається від цього", - сказав один із представників кампанії Байдена.

До числа демократів, які вважають, що він повинен переглянути своє рішення про участь у перегонах, долучилися помічники, оперативники та посадовці, яким доручено вести його кампанію до перемоги.

Ті, хто розмовляв з NBC News, сказали, що думка про те, що він повинен вийти з кампанії та передати номінацію від демократів комусь іншому - найімовірніше, віце-президенту Камалі Гарріс - широко поширена навіть у лавах кампанії та зовнішніх демократичних структур, які її підтримують.

"Ніхто з учасників кампанії не думає, що у нього є шлях", - сказала друга особа, яка працює над його обранням.