Почти две трети демократов хотят, чтобы Байден снялся с выборов, - AP
Почти две трети демократов считают, что президент Джо Байден должен выйти из президентской гонки и позволить своей партии выдвинуть другого кандидата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.
Новый опрос, проведенный Центром исследований общественных отношений AP-NORC, резко подорвал заявление Байдена о том, что «рядовые демократы» все еще с ним, даже если некоторые «большие имена» отворачиваются от него.
К тому же данный опрос показал, что лишь около 3 из 10 демократов абсолютно или очень уверены, что президент до сих пор имеет умственные способности, необходимые для эффективной работы на посту президента, что несколько меньше, чем 40% в опросе AP-NORC в феврале.
Эти данные подчеркивают вызовы, с которыми сталкивается 81-летний президент, пытаясь заглушить призывы внутри собственной партии выйти из гонки и убедить демократов, что он является лучшим кандидатом для победы над основным оппонентом и бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Издание отметило, что большая часть опроса проводилась преимущественно до субботнего покушения на Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании.
Неизвестно, повлияла ли стрельба на взгляды людей на Байдена, но небольшое количество опросов, завершенных после стрельбы, не дало никаких ранних признаков того, что его перспективы улучшились.
Напомним, что позиция Байдена начала проседать после неудачных дебатов с Трампом. С тех пор в Демократической партии заявили, что Байдену следует отказаться от участия в нынешних президентских выборах, поскольку шансы победить оппонента равны нулю.
В то же время Байден настоял, что не планирует покидать избирательную кампанию. Глава Белого дома даже написал письмо демократам. В письме он пытался подавить внутрипартийный бунт против его кампании.
Однако недавно Байден таки объяснил, при каком условии может сняться с выборов президента США.
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