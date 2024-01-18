Майже 50 окупантів, 4 танки й не тільки. ЗСУ розповіли про втрати ворога на лівому березі

Протягом минулої доби, 17 січня, українські військові ліквідували 45 окупантів на лівому березі України. Зокрема знищили 4 танки, 13 гармат й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня.
Українські воїни продовжуються завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах.
За минулу добу на лівому березі було знищено:
У тому ж числі було знищено мобільну радіолокаційну станцію "Каста-2Е", місце зберігання пально-мастильних матеріалів та спостережний пункт.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 17 січня, українські воїни ліквідували ще 800 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 367 600 військових.
У тому ж числі на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 385 терористів та знищили 57 одиниць військової техніки ворога, зокрема:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.