Майже 50 окупантів, 4 танки й не тільки. ЗСУ розповіли про втрати ворога на лівому березі

Українські воїни продовжуються завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах.

За минулу добу на лівому березі було знищено:

45 окупантів;

13 гармат;

4 танки;

18 одиниць автомобільної техніки;

4 БпЛА, з них - 2 ударні "Ланцети" та 1 FPV, а також розвідувальний "Мерлін";

4 антенні системи радіоелектронної боротьби та зв'язку;

1 камеру відеоспостереження;

1 човен.

У тому ж числі було знищено мобільну радіолокаційну станцію "Каста-2Е", місце зберігання пально-мастильних матеріалів та спостережний пункт.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 17 січня, українські воїни ліквідували ще 800 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 367 600 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 385 терористів та знищили 57 одиниць військової техніки ворога, зокрема: