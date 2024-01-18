Почти 50 оккупантов, 4 танка и не только. ВСУ рассказали о потерях врага на левом берегу

Украинские воины продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам.

За минувшие сутки на левом берегу было уничтожено:

45 оккупантов;

13 орудий;

4 танка;

18 единиц автомобильной техники;

4 БпЛА, из них - 2 ударные "Ланцеты" и 1 FPV, а также разведывательный "Мерлин";

4 антенные системы радиоэлектронной борьбы и связи;

1 камеру видеонаблюдения;

1 лодку.

В том же числе было уничтожено мобильную радиолокационную станцию "Каста-2Е", место хранения горюче-смазочных материалов и наблюдательный пункт.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 17 января, украинские воины ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 367 600 военных.

В том числе на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 385 террористов и уничтожили 57 единиц военной техники врага.