RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почти 50 оккупантов, 4 танка и не только. ВСУ рассказали о потерях врага на левом берегу

Фото: ВСУ рассказали о потерях врага на левом берегу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 17 января, украинские военные ликвидировали 45 оккупантов на левом берегу Украины. В частности, уничтожили 4 танка, 13 пушек и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга.

Украинские воины продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам.

За минувшие сутки на левом берегу было уничтожено: 

  • 45 оккупантов;
  • 13 орудий;
  • 4 танка;
  • 18 единиц автомобильной техники;
  • 4 БпЛА, из них - 2 ударные "Ланцеты" и 1 FPV, а также разведывательный "Мерлин";
  • 4 антенные системы радиоэлектронной борьбы и связи;
  • 1 камеру видеонаблюдения;
  • 1 лодку.

В том же числе было уничтожено мобильную радиолокационную станцию "Каста-2Е", место хранения горюче-смазочных материалов и наблюдательный пункт.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 17 января, украинские воины ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 367 600 военных.

В том числе на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 385 террористов и уничтожили 57 единиц военной техники врага.

  • 4 танка;
  • 12 ББМ;
  • 6 артсистем;
  • и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине