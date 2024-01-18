Почти 50 оккупантов, 4 танка и не только. ВСУ рассказали о потерях врага на левом берегу

За прошедшие сутки, 17 января, украинские военные ликвидировали 45 оккупантов на левом берегу Украины. В частности, уничтожили 4 танка, 13 пушек и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга.
Украинские воины продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам.
За минувшие сутки на левом берегу было уничтожено:
В том же числе было уничтожено мобильную радиолокационную станцию "Каста-2Е", место хранения горюче-смазочных материалов и наблюдательный пункт.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 17 января, украинские воины ликвидировали еще 800 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 367 600 военных.
В том числе на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 385 террористов и уничтожили 57 единиц военной техники врага.
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