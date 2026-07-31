Майже 40% українців планують змінити роботу: названо головну причину та вимоги

Майже чотири з десяти українців планують найближчим часом змінити місце роботи. За рік кількість охочих змінити роботодавця зросла більш ніж удвічі, а головною причиною такого рішення залишається бажання отримувати вищу зарплату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.
Головне:
За даними опитування, 38% українців заявили, що планують змінити роботу найближчим часом. Ще 33% не мають таких намірів, а 29% поки не визначилися.
Для порівняння, у 2025 році про бажання змінити місце роботи говорили лише 15% респондентів, тоді як 60% не планували цього робити.
Серед тих, хто не планує змінювати роботодавця, найчастіше називали:
Ще по 12% опитаних зазначили, що залишаються через привабливий мотиваційний пакет, можливість безкоштовного навчання або через труднощі, пов'язані з мобілізацією чи військовим обліком.
Найчастіше українці готові змінити роботу заради вищої зарплати. Цей варіант обрали 84% респондентів проти 64% торік.
Також серед головних стимулів:
Найпоширенішою проблемою під час пошуку роботи українці назвали низькі зарплати у вакансіях - так відповіли 47% опитаних.
Крім того, серед основних труднощів:
Лише 3% респондентів зазначили, що не мають труднощів із пошуком роботи або ще не починали активно її шукати.
Понад половина учасників опитування повідомили, що шукають вакансії, пов'язані з фізичною працею. Найчастіше йдеться про роботу касирів, кухарів, водіїв, будівельників, працівників виробництва та представників інших робітничих професій.
Ще 30% респондентів шукають роботу спеціалістів середньої ланки, зокрема офісних адміністраторів або менеджерів магазинів.
Під час вибору нового місця роботи українці насамперед звертають увагу на:
Водночас значення офіційного працевлаштування за рік знизилося: якщо у 2025 році цей фактор був важливим для 40% опитаних, то нині - для 28%.
Щодо бажаного формату роботи, найчастіше українці обирали офіційне працевлаштування (57%). Водночас 55% респондентів також зазначили, що готові працювати неофіційно без трудового договору. Ще 23% розглядають роботу за цивільно-правовою угодою, а 14% - співпрацю як фізична особа-підприємець (ФОП).
Раніше РБК-Україна розповідало, що український ринок праці вже тривалий час відчуває дефіцит кадрів, через що роботодавці дедалі частіше готові наймати кандидатів без досвіду роботи. Одним із способів подолання нестачі персоналу стає активніше залучення студентів і молоді з подальшим навчанням та адаптацією на робочому місці.
Також ми розповідали, як в Україні допомагають молоді влаштуватися на першу роботу.