Почти 40% украинцев планируют сменить работу: названы главные причины и требования

Почти четыре из десяти украинцев планируют в ближайшее время сменить место работы. За год количество желающих сменить работодателя возросло более чем вдвое, а главной причиной такого решения остается желание получать более высокую зарплату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.
Главное:
По данным опроса, 38% украинцев заявили, что планируют сменить работу в ближайшее время. Еще у 33% нет таких намерений, а 29% пока не определились.
Для сравнения, в 2025 году о желании сменить место работы говорили только 15% респондентов, в то время как 60% не планировали этого делать.
Среди тех, кто не планирует менять работодателя, чаще всего называли:
Еще по 12% опрошенных отметили, что остаются из-за привлекательного мотивационного пакета, возможности бесплатного обучения или из-за трудностей, связанных с мобилизацией или военным учетом.
Чаще украинцы готовы сменить работу ради более высокой зарплаты. Этот вариант избрали 84% респондентов против 64% в прошлом году.
Также среди главных стимулов:
Самой распространенной проблемой при поиске работы украинцы назвали низкие зарплаты в вакансиях - так ответили 47% опрошенных.
Кроме того, среди основных трудностей:
Только 3% респондентов отметили, что не испытывают трудностей с поиском работы или еще не начинали активно ее искать.
Более половины участников опроса сообщили, что ищут вакансии, связанные с физическим трудом. Чаще всего речь идет о работе кассиров, поваров, водителей, строителей, работников производства и других рабочих профессий.
Еще 30% респондентов ищут работу специалистов среднего звена, в том числе офисных администраторов или менеджеров магазинов.
При выборе нового места работы украинцы, прежде всего, обращают внимание на:
В то же время значение официального трудоустройства за год снизилось: если в 2025 году этот фактор был важен для 40% опрошенных, то сейчас - для 28%.
Что касается желаемого формата работы, то чаще всего украинцы выбирали официальное трудоустройство (57%). В то же время, 55% респондентов также отметили, что готовы работать неофициально без трудового договора. Еще 23% рассматривают работу по гражданско-правовому договору, а 14% - сотрудничество как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).
Ранее РБК-Украина рассказывало, что украинский рынок труда уже долго испытывает дефицит кадров, из-за чего работодатели все чаще готовы нанимать кандидатов без опыта работы. Одним из способов преодоления нехватки персонала становится активнее привлечение студентов и молодежи с последующим обучением и адаптацией на рабочем месте.
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