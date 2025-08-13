Майже 150 осіб: OSINT та СБУ ідентифікували росіян, які катують українських полонених

Українські OSINTери з Molfar Intelligence Institute (МІІ) у співпраці зі Службою безпеки України змогли ідентифікувати 144 російських тюремників, які катують українських військовополонених та ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження МІІ .

Завдяки використанню OSINT-розвідки - збору та аналізу інформації, яка доступна з відкритих та незасекречених джерел - ідентифікувати вдалося працівників наступних "установ" російського окупаційного режиму:

колонія №36 у місті Суходільськ (тимчасово окупована Луганська область) - дві особи ;

; виправна колонія (ВК) № 38 у місті Свердловськ (Довжанськ), (тимчасово окупована Луганська область) - три особи ;

; Калінінська ВК № 27 у місті Горлівка (тимчасово окупована Донецька область) - одна особа ;

; ГБУ "Донецький Слідчий Ізолятор ГСІН МЮ ДНР", в тимчасово окупованому Донецьку - дві особи ;

; ВК № 2 в смт Донське, Тульська область, РФ - три особи ;

; ФКУ (федеральна казенна установа) "Слідчий ізолятор №2", м. Старий Оскіл, Бєлгородська область, РФ - вісім осіб ;

; ФКУ "Слідчий ізолятор №2", м. Таганрог, Ростовська область, РФ - 125 осіб.

Фото: мапа тюрем РФ, персонал яких вдалося ідентифікувати (MII)

Зазначається, що 125 осіб, ідентифікованих в Таганрозі - це не випадковість. СІЗО в цьому місті вважається одним з найбільш жорстоких місць утримання полонених та ув'язнених українців. Зокрема, в Таганрозі утримують "азовців" з Маріуполя, там же тримали загиблу українську журналістку Вікторію Рощину.

Зрадники та боржники

Персонажі, яких ідентифікували - це не тільки "кадрові" російські тюремники. Росія використовує будь-який "людський ресурс", тому до керівництва та персоналу колоній потрапили зрадники України з Луганської області.

Наприклад, в.о. керівника колонії в Должанську "підполковник" Віталій Стержанов колись навчався у Чернігові. У 2014 році перейшов на бік проросійських терористів з "ЛНР", на яких з того моменту працював. Україна "оцінила" його "таланти" - Стержанов вже має підозру від СБУ.

Фото: майбутній смертник, "підполковник" Стержанов (MII)

Ще один персонаж, прапорщик внутрішньої служби Денис Мірчєв (Юліанов), працює в СІЗО у Бєлгородській області. Найсмішніше не те, що на внутрішню службу в Росії його загнали борги (Мірчєв мав понад мільйон рублів боргу, який зник через втручання федеральних юристів).

Мірчєв, як виявили розслідувачі, у далекому 2014 році був великим поціновувачем українського музиканта Олександра Ярмака та ще тоді писав виконавцю, щоб той йшов на фронт. Ярмак на фронт дійсно пішов, вже після початку повномасштабного вторгнення РФ, та очолив підрозділ дронарів.

Фото: скриншот з твіттеру Мірчева (MII)

Але вишенькою на торті слугує те, що ще раніше, у 2011 році, Мірчєв був великим прихильником та пропагандистом... українського націоналізму. Про це свідчать численні старі адреси електронної пошти та його старий акаунт у забороненій соцмережі "Вконтакте" - там Мірчєв активно пропагував саме український націоналізм, а себе підписував не інакше, ніж "Денис Бандера".

"Вся інформація про 144 ідентифікованих російських тюремників в одну публікацію не вміститься. Саме тому Molfar Intelligence Institute структурував дані в новий реєстр - "Російські тюремники, що утримують українських полонених", - зазначили в матеріалі розслідувачі.