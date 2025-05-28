Росія розробила інструкції для катування українських полонених, - представник "Азову"
Росія системно застосовує тортури до українських військовополонених. Однак зараз військові РФ почали поширювати спеціальні інструкції з детальним описом жорстоких методів катування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника відділення міжнародного співробітництва 1-го корпусу НГУ "Азов" Нестор Барчук під час брифінгу в Медіацентрі "Україна".
Барчук розповів, що нині Росія не лише системно застосовує тортури до українських військовополонених, а й поширює спеціальні інструкції, в яких детально прописано, які методи жорстокого поводження вважаються "більш ефективними".
"Тортури та катування є цілеспрямованою державною політикою Росії. Ми знаємо, що існують цілі інструкції, які поширюються між місцями утримання українських військовополонених. В цих інструкціях чітко визначено, які тортури "більш ефективні", і які треба застосовувати до українських військовополонених", - зазначив він.
Врдночас представник "Азову" також нагадав, що за даними моніторингової місії ООН, більш як 95% українських військовополонених піддаються тортурам у російському полоні.
Російський полон
Нагадаємо, що вчора Associated Press повідомило, що понад 200 українських військових загинули в російському полоні з початку повномасштабної війни. За даними видання, багато з них померли від катувань.
Зокрема про один з випадків жорстоко поводження росіян по полонених стало відомо 24 квітня, коли в Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної.
Як відомо, її було вбито в російському полоні. Точну причину її смерті встановити поки що не вдалося. Однак деякі ЗМІ оприлюднили розслідування загибелі журналістки, з яких відомо, що тіло дівчини повернули без деяких внутрішніх органів.
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