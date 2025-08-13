Почти 150 человек: OSINT и СБУ идентифицировали россиян, которые пытают украинских пленных

Украинские OSINTеры из Molfar Intelligence Institute (MII) в сотрудничестве со Службой безопасности Украины смогли идентифицировать 144 российских тюремщиков, которые пытают украинских военнопленных и заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование MII .

Благодаря использованию OSINT-разведки - сбора и анализа информации, которая доступна из открытых и незасекреченных источников - идентифицировать удалось работников следующих "учреждений" российского оккупационного режима:

колония №36 в городе Суходольск (временно оккупированная Луганская область) - два человека ;

; исправительная колония (ИК) № 38 в городе Свердловск (Должанск), (временно оккупированная Луганская область) - три человека ;

; Калининская ИК № 27 в городе Горловка (временно оккупированная Донецкая область) - один человек ;

; ГБУ "Донецкий Следственный Изолятор ГСИН МЮ ДНР", во временно оккупированном Донецке - два человека ;

; ИК № 2 в пгт Донское, Тульская область, РФ - три человека ;

; ФКУ (федеральное казенное учреждение) "Следственный изолятор №2", г. Старый Оскол, Белгородская область, РФ - восемь человек ;

; ФКУ "Следственный изолятор №2", г. Таганрог, Ростовская область, РФ - 125 человек.

Фото: карта тюрем РФ, персонал которых удалось идентифицировать (MII)

Отмечается, что 125 человек, идентифицированных в Таганроге - это не случайность. СИЗО в этом городе считается одним из самых жестоких мест содержания пленных и заключенных украинцев. В частности, в Таганроге удерживают "азовцев" из Мариуполя, там же держали погибшую украинскую журналистку Викторию Рощину.

Предатели и должники

Персонажи, которых идентифицировали - это не только "кадровые" российские тюремщики. Россия использует любой "человеческий ресурс", поэтому в руководство и персонал колоний попали предатели Украины из Луганской области.

Например, и.о. руководителя колонии в Должанске "подполковник" Виталий Стержанов когда-то учился в Чернигове. В 2014 году перешел на сторону пророссийских террористов из "ЛНР", на которых с того момента работал. Украина "оценила" его "таланты" - Стержанов уже имеет подозрение от СБУ.

Фото: будущий смертник, "подполковник" Стержанов (MII)

Еще один персонаж, прапорщик внутренней службы Денис Мирчев (Юлианов), работает в СИЗО в Белгородской области. Самое смешное не то, что на внутреннюю службу в России его загнали долги (Мирчев имел более миллиона рублей долга, который исчез из-за вмешательства федеральных юристов).

Мирчев, как обнаружили расследователи, в далеком 2014 году был большим ценителем украинского музыканта Александра Ярмака и еще тогда писал исполнителю, чтобы тот шел на фронт. Ярмак на фронт действительно пошел, уже после начала полномасштабного вторжения РФ, и возглавил подразделение дроноводов.

Фото: скриншот из твиттера Мирчева (MII)

Но вишенкой на торте служит то, что еще раньше, в 2011 году, Мирчев был большим сторонником и пропагандистом... украинского национализма. Об этом свидетельствуют многочисленные старые адреса электронной почты и его старый аккаунт в запрещенной соцсети "Вконтакте" - там Мирчев активно пропагандировал именно украинский национализм, а себя подписывал не иначе, чем "Денис Бандера".

"Вся информация о 144 идентифицированных российских тюремщиков в одну публикацию не уместится. Именно поэтому Molfar Intelligence Institute структурировал данные в новый реестр - "Российские тюремщики, удерживающие украинских пленных", - отметили в материале расследователи.