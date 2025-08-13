ua en ru
Почти 150 человек: OSINT и СБУ идентифицировали россиян, которые пытают украинских пленных

Украина, Среда 13 августа 2025 18:09
Почти 150 человек: OSINT и СБУ идентифицировали россиян, которые пытают украинских пленных Иллюстративное фото: тысячи украинцев все еще находятся в плену РФ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украинские OSINTеры из Molfar Intelligence Institute (MII) в сотрудничестве со Службой безопасности Украины смогли идентифицировать 144 российских тюремщиков, которые пытают украинских военнопленных и заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование MII.

Благодаря использованию OSINT-разведки - сбора и анализа информации, которая доступна из открытых и незасекреченных источников - идентифицировать удалось работников следующих "учреждений" российского оккупационного режима:

  • колония №36 в городе Суходольск (временно оккупированная Луганская область) - два человека;
  • исправительная колония (ИК) № 38 в городе Свердловск (Должанск), (временно оккупированная Луганская область) - три человека;
  • Калининская ИК № 27 в городе Горловка (временно оккупированная Донецкая область) - один человек;
  • ГБУ "Донецкий Следственный Изолятор ГСИН МЮ ДНР", во временно оккупированном Донецке - два человека;
  • ИК № 2 в пгт Донское, Тульская область, РФ - три человека;
  • ФКУ (федеральное казенное учреждение) "Следственный изолятор №2", г. Старый Оскол, Белгородская область, РФ - восемь человек;
  • ФКУ "Следственный изолятор №2", г. Таганрог, Ростовская область, РФ - 125 человек.

Почти 150 человек: OSINT и СБУ идентифицировали россиян, которые пытают украинских пленныхФото: карта тюрем РФ, персонал которых удалось идентифицировать (MII)

Отмечается, что 125 человек, идентифицированных в Таганроге - это не случайность. СИЗО в этом городе считается одним из самых жестоких мест содержания пленных и заключенных украинцев. В частности, в Таганроге удерживают "азовцев" из Мариуполя, там же держали погибшую украинскую журналистку Викторию Рощину.

Предатели и должники

Персонажи, которых идентифицировали - это не только "кадровые" российские тюремщики. Россия использует любой "человеческий ресурс", поэтому в руководство и персонал колоний попали предатели Украины из Луганской области.

Например, и.о. руководителя колонии в Должанске "подполковник" Виталий Стержанов когда-то учился в Чернигове. В 2014 году перешел на сторону пророссийских террористов из "ЛНР", на которых с того момента работал. Украина "оценила" его "таланты" - Стержанов уже имеет подозрение от СБУ.

Почти 150 человек: OSINT и СБУ идентифицировали россиян, которые пытают украинских пленныхФото: будущий смертник, "подполковник" Стержанов (MII)

Еще один персонаж, прапорщик внутренней службы Денис Мирчев (Юлианов), работает в СИЗО в Белгородской области. Самое смешное не то, что на внутреннюю службу в России его загнали долги (Мирчев имел более миллиона рублей долга, который исчез из-за вмешательства федеральных юристов).

Мирчев, как обнаружили расследователи, в далеком 2014 году был большим ценителем украинского музыканта Александра Ярмака и еще тогда писал исполнителю, чтобы тот шел на фронт. Ярмак на фронт действительно пошел, уже после начала полномасштабного вторжения РФ, и возглавил подразделение дроноводов.

Почти 150 человек: OSINT и СБУ идентифицировали россиян, которые пытают украинских пленныхФото: скриншот из твиттера Мирчева (MII)

Но вишенкой на торте служит то, что еще раньше, в 2011 году, Мирчев был большим сторонником и пропагандистом... украинского национализма. Об этом свидетельствуют многочисленные старые адреса электронной почты и его старый аккаунт в запрещенной соцсети "Вконтакте" - там Мирчев активно пропагандировал именно украинский национализм, а себя подписывал не иначе, чем "Денис Бандера".

"Вся информация о 144 идентифицированных российских тюремщиков в одну публикацию не уместится. Именно поэтому Molfar Intelligence Institute структурировал данные в новый реестр - "Российские тюремщики, удерживающие украинских пленных", - отметили в материале расследователи.

Сколько пленных украинцев все еще находится в лапах России

Точная цифра пленных и заложников, которых удерживают российские оккупанты, оценивается примерно в 8 тысяч человек по версии MII. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России удалось вернуть домой 5 857 украинцев. Еще 555 человек были освобождены вне процедур обмена.

"Но каждый день в плену для украинца - это пытка. Россияне должны понимать, что они понесут ответственность за преступления перед человечеством. И их не защитят должности, изменения фамилий или перерегистрация адресов проживания", - отметили расследователи.

Пытки как государственная политика

Отметим, для россиян пытки украинских пленных и заключенных - не "эксцесс исполнителя", а общеизвестная и одобряемая государственная политика. В частности Россия разработала инструкции для пыток украинских пленных.

Напомним, что 12 августа Служба безопасности Украины совместно с разведкой и полицией установила личности двух оккупантов, которые причастны к пыткам украинских военнопленных.

Также ранее мы рассказывали, что руководителю СИЗО №2 города Таганрог Ростовской области РФ (который организовал пытки украинской журналистки Виктории Рощиной) было объявлено подозрение. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

