Майже 1300 окупантів та 30 артсистем: Генштаб оновив втрати Росії

Протягом минулої доби, 11 травня, українські військові ліквідували ще 1260 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 482 290 одиниць особового складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 12.05 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
10 травня російські терористи посилили наступ у прикордонних районах Харківської області. Під час атаки ворог намагався прорвати оборону наших бійців. За словами президента Володимира Зеленського, оборонні операції тривають в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка.
Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли з якою метою ворог намагається захопити Вовчанськ.
Докладніше про ситуацію та про те, що наразі є "сірою зоною" в Харківській області - можна дізнатись у матеріалі.
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