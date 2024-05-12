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Майже 1300 окупантів та 30 артсистем: Генштаб оновив втрати Росії

Фото: Генштаб оновив втрати Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 11 травня, українські військові ліквідували ще 1260 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 482 290 одиниць особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 482 290 (+1260) осіб ліквідовано;
  • танків - 7454 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 14375 (+22) од.;
  • артилерійських систем - 12472 (+30) од.;
  • РСЗВ - 1066 (+2) од.;
  • засоби ППО - 797 (+1) од.;
  • літаків - 350 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 325 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9910 (+42) од.;
  • крилаті ракети - 2194 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 26 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16819 (+64) од.;
  • спеціальна техніка - 2042 (+2) од.

Фото: втрати ворога станом на 12.05 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

10 травня російські терористи посилили наступ у прикордонних районах Харківської області. Під час атаки ворог намагався прорвати оборону наших бійців. За словами президента Володимира Зеленського, оборонні операції тривають в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли з якою метою ворог намагається захопити Вовчанськ

Докладніше про ситуацію та про те, що наразі є "сірою зоною" в Харківській області - можна дізнатись у матеріалі.

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