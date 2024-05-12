Почти 1300 оккупантов и 30 артсистем: Генштаб обновил потери России

За прошедшие сутки, 11 мая, украинские военные ликвидировали еще 1260 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 482 290 единиц личного состава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.24 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 12:05 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
10 мая российские террористы усилили наступление в приграничных районах Харьковской области. Во время атаки враг пытался прорвать оборону наших бойцов. По словам президента Владимира Зеленского, оборонительные операции продолжаются в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка.
Тем временем аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали с какой целью враг пытается захватить Волчанск.
Подробнее о ситуации и о том, что сейчас является "серой зоной" в Харьковской области - можно узнать в материале.
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