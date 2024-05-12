ISW пояснив, навіщо росіяни хочуть захопити Вовчанськ у Харківській області

У Харківській області російські війська, імовірно, намагаються швидко ізолювати простір бойових дій на схід від річки Сіверський Донець і захопити Вовчанськ - напрямок просування, який, можливо, на думку російського командування, може загрожувати українському угрупуванню, яке обороняється на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) .

ISW має геолокаційні знімки за 11 травня, на яких зафіксовано руйнування росіянами мосту через дамбу Сіверського Донця в Старому Салтові (на південний захід від Вовчанська), а також удар по мосту через річку Вовча, що з’єднує Тихе та Вовчанські Хутори (обидва на захід від Вовчанська).

Аналітики припускають, що окупанти знищили мости з метою ізолювати українські сили, які діяли по обидва боки водних об’єктів, щоб не дати їм підтримати оборону поблизу Вовчанська.

Спроби Росії знищити українські наземні лінії зв’язку (GLOC) на південний захід і схід від Вовчанська вказують на те, що російські сили, ймовірно, зосередяться на захопленні Вовчанська замість того, щоб намагатися обійти населений пункт або розширити фронт далі на схід уздовж кордону між Росією та Україною.

В Інституті припускають, що окупанти також можуть мати намір застосувати наступальні дії під Вовчанськом, щоб натиснути на оперативний тил українських сил, які обороняються від атак РФ на Куп'янському напрямку, і відвести українські підрозділи, які обороняються в районі Куп'янська.

Російський плацдарм у Вовчанську мало допомагає російським зусиллям просунутися до Харкова, хоча, можливо, росіяни думають, що плацдарм у цьому населеному пункті міг би дозволити їм почати наступальні операції в напрямку Великого Бурлука.

ISW зазначає, що просування Росії далі на південь від Вовчанська вимагатиме довгих переїздів по відкритій місцевості - спроможності, яку російські війська не продемонстрували за останні півтора року боїв в Україні.