Наступ на Харківську область: Зеленський розповів, де ведуться оборонні операції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Там щодобово понад 30 бойових зіткнень. Вкрай складно. Звичайно, увага і всім іншим напрямкам наших оборонних дій: Купʼянський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Времівський", - додав він.

Зеленський підкреслив, що також особливо напруженою залишається ситуація в Донецькій області, зокрема Покровський напрямок - Семенівка, Нетайлове.

"Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, оборонні операції українських військових тривають в Харківській області, а саме в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка.

"Сьогодні увага передусім фронту ситуації в тих наших районах, де зараз найбільше ризиків російських наступальних дій", - наголосив президент.

Ситуація в Харківській області

Нагадаємо, вчора, 10 травня, російські військові посилили наступ у прикордонних районах Харківської області. Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ.

Станом на сьогодні продовжуються бої в прикордонні та в так званій "сірій зоні". За останніми даними, у Харківській області вже дві "сірі зони".

Докладніше про ситуацію та про те, що наразі є "сірою зоною" в Харківській області - можна дізнатись у матеріалі.

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