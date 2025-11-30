ua en ru
Майже 1200 солдат та понад півтисячі дронів: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Неділя 30 листопада 2025 07:39
Майже 1200 солдат та понад півтисячі дронів: Генштаб оновив втрати РФ за добу Фото: українські військові продовжують завдавати втрат противнику (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 29 на 30 листопада, росіяни втратили на фронті ще 1160 солдатів. Також ЗСУ знищили 14 ББМ, 49 одиниць автотехніки та 508 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 172 860 (+1 160) осіб;
  • танків - 11 386 (+5) од;
  • бойових броньованих машин - 23 672 (+14) од;
  • артилерійських систем - 34 740 (+7) од;
  • РСЗВ - 1 552 (+2) од;
  • засоби ППО - 1 253 од;
  • літаків - 430 од;
  • гелікоптерів - 347 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85 851 (+508) од;
  • крилаті ракети - 4 024 (+29) од;
  • кораблі / катери - 28 од;
  • підводні човни - 1 од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 68 512 (+49) од;
  • спеціальна техніка - 4 010 од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на 22:00, 29 листопада, на фронті за добу відбулося 260 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв, як і в попередні дні, була зафіксована на Покровському напрямку.

Відзначимо, днями командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол заявив, що незважаючи на всі свої спроби, російська армія не зможе здійснити швидке захоплення Покровська Донецької області. Навпаки, ворог загрузне в боях за місто, як це вже було неодноразово.

