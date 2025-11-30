Майже 1200 солдат та понад півтисячі дронів: Генштаб оновив втрати РФ за добу
За останню добу, з 29 на 30 листопада, росіяни втратили на фронті ще 1160 солдатів. Також ЗСУ знищили 14 ББМ, 49 одиниць автотехніки та 508 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
- особового складу - близько 1 172 860 (+1 160) осіб;
- танків - 11 386 (+5) од;
- бойових броньованих машин - 23 672 (+14) од;
- артилерійських систем - 34 740 (+7) од;
- РСЗВ - 1 552 (+2) од;
- засоби ППО - 1 253 од;
- літаків - 430 од;
- гелікоптерів - 347 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85 851 (+508) од;
- крилаті ракети - 4 024 (+29) од;
- кораблі / катери - 28 од;
- підводні човни - 1 од;
- автомобільна техніка та автоцистерни - 68 512 (+49) од;
- спеціальна техніка - 4 010 од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що станом на 22:00, 29 листопада, на фронті за добу відбулося 260 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв, як і в попередні дні, була зафіксована на Покровському напрямку.
Відзначимо, днями командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол заявив, що незважаючи на всі свої спроби, російська армія не зможе здійснити швидке захоплення Покровська Донецької області. Навпаки, ворог загрузне в боях за місто, як це вже було неодноразово.