Майже 1200 солдат та понад півтисячі дронів: Генштаб оновив втрати РФ за добу

За останню добу, з 29 на 30 листопада, росіяни втратили на фронті ще 1160 солдатів. Також ЗСУ знищили 14 ББМ, 49 одиниць автотехніки та 508 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 30 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на 22:00, 29 листопада, на фронті за добу відбулося 260 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв, як і в попередні дні, була зафіксована на Покровському напрямку.

Відзначимо, днями командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол заявив, що незважаючи на всі свої спроби, російська армія не зможе здійснити швидке захоплення Покровська Донецької області. Навпаки, ворог загрузне в боях за місто, як це вже було неодноразово.