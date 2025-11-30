Почти 1200 солдат и более полутысячи дронов: Генштаб обновил потери РФ за сутки

За последние сутки, с 29 на 30 ноября, россияне потеряли на фронте еще 1160 солдат. Также ВСУ уничтожили 14 ББМ, 49 единиц автотехники и 508 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

С 24 февраля 2022 года до 30 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на 22:00, 29 ноября, на фронте за сутки произошло 260 боевых столкновений. Наибольшее количество боев, как и в предыдущие дни, было зафиксировано на Покровском направлении.

Отметим, на днях командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол заявил, что несмотря на все свои попытки, российская армия не сможет осуществить быстрый захват Покровска Донецкой области. Наоборот, враг увязнет в боях за город, как это уже было неоднократно.