Главная » Новости » Война в Украине

Почти 1200 оккупантов, артсистемы и ПВО: Генштаб о потерях РФ за сутки

Украина, Пятница 07 ноября 2025 08:15
Почти 1200 оккупантов, артсистемы и ПВО: Генштаб о потерях РФ за сутки Фото: также враг стремительно теряет дроны благодаря Силам Обороны Украины (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне потеряли за сутки на фронте почти 1200 солдат, до 300 беспилотников, много техники и артсистемы. Также Силам Обороны удалось уничтожить одну ПВО оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб в Facebook.

С 24 февраля 2022 года по 7 ноября 2025 года общие потери российских войск составляют:

  • личного состава - около 1 148 910 (+1 170) чел.
  • танков - 11 330 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 543 (+2) ед.
  • артиллерийских систем - 34 301 (+13) ед.
  • РСЗО - 1 535 ед.
  • средства ПВО - 1 238 (+1) ед.
  • самолетов - 428 ед.
  • вертолетов -346 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 78 678 (+248) ед.
  • крылатые ракеты - 3 918 ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 1 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 66 723 (+65) ед.
  • специальная техника - 3 993 (+2) ед.

Почти 1200 оккупантов, артсистемы и ПВО: Генштаб о потерях РФ за суткиФото: враг продолжает терять личный состав, технику и артиллерию (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер 6 ноября за сутки на фронте состоялось более 160 боев. Более трети из них приходится на Покровское направление.

РБК-Украина сообщало также, что за предыдущие сутки, с 5 на 6 ноября, оккупанты потеряли в боях против Украины более 1100 солдат.

Также украинские военные уничтожили 15 артсистем, 84 единицы автотехники и 172 дроны оперативно-тактического уровня.

Как известно, сейчас на фронте идут активные бои за Покровск, который Москва запланировала захватить до февраля. Украина направила в город различные подразделения Сил Обороны - кроме ВСУ в Покровске бойцы ССО, Нацгвардии, ГУР и так далее.

Хотя россиянам удалось частично пробраться в город небольшими группами, Покровск до сих пор не сдается оккупантам.

