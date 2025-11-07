Почти 1200 оккупантов, артсистемы и ПВО: Генштаб о потерях РФ за сутки

Россияне потеряли за сутки на фронте почти 1200 солдат, до 300 беспилотников, много техники и артсистемы. Также Силам Обороны удалось уничтожить одну ПВО оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб в Facebook.

С 24 февраля 2022 года по 7 ноября 2025 года общие потери российских войск составляют:

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер 6 ноября за сутки на фронте состоялось более 160 боев. Более трети из них приходится на Покровское направление.

РБК-Украина сообщало также, что за предыдущие сутки, с 5 на 6 ноября, оккупанты потеряли в боях против Украины более 1100 солдат.

Также украинские военные уничтожили 15 артсистем, 84 единицы автотехники и 172 дроны оперативно-тактического уровня.

Как известно, сейчас на фронте идут активные бои за Покровск, который Москва запланировала захватить до февраля. Украина направила в город различные подразделения Сил Обороны - кроме ВСУ в Покровске бойцы ССО, Нацгвардии, ГУР и так далее.

Хотя россиянам удалось частично пробраться в город небольшими группами, Покровск до сих пор не сдается оккупантам.