Головна » Новини » Війна в Україні

Мінус майже 1200 солдатів та військова техніка: Генштаб підрахував втрати ворога за добу

Україна , Четвер 06 листопада 2025 07:20
Мінус майже 1200 солдатів та військова техніка: Генштаб підрахував втрати ворога за добу Фото: військові ЗСУ продовжують завдавати нищівних ударів ворогу (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

За останню добу, 5 листопада, Сили оборони знищили більше тисячі окупантів та сотні одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

З 24 лютого 2022 року по 6 листопада 2025 року загальні втрати російських військ становлять:

  • особового складу - близько 1 147 740 (+1 170) осіб.
  • танків - 11 329 од.
  • бойових броньованих машин - 23 541 (+6) од.
  • артилерійських систем - 34 288 (+15) од.
  • РСЗВ - 1 535 од.
  • засоби ППО - 1 237 од.
  • літаків - 428 од.
  • гелікоптерів -346 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 78 430 (+172) од.
  • крилаті ракети - 3 918 од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 1 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 66 658 (+84) од.
  • спеціальна техніка -3 991 (+1) од.

Фото: ворог продовжує втрачати особовий склад, техніку та артилерію (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ворожі обстріли та боєзіткнення

Як повідомляв Генштаб, за останню добу, 5 листопада, на різних напрямках фронту відбулося 260 бойових зіткнень. Це майже вдвічі більше, ніж днем раніше.

Російські війська завдали одного ракетного та 43 авіаційних ударів, застосувавши 5 ракет і скинувши 94 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 2351 дрон-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів.

Ситуація на Покровському напрямку

Лише на Покровському напрямку 5 листопада окупанти 93 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта.

