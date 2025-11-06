Мінус майже 1200 солдатів та військова техніка: Генштаб підрахував втрати ворога за добу

За останню добу, 5 листопада, Сили оборони знищили більше тисячі окупантів та сотні одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram .

З 24 лютого 2022 року по 6 листопада 2025 року загальні втрати російських військ становлять:

Ворожі обстріли та боєзіткнення

Як повідомляв Генштаб, за останню добу, 5 листопада, на різних напрямках фронту відбулося 260 бойових зіткнень. Це майже вдвічі більше, ніж днем раніше.

Російські війська завдали одного ракетного та 43 авіаційних ударів, застосувавши 5 ракет і скинувши 94 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 2351 дрон-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів.

Ситуація на Покровському напрямку

Лише на Покровському напрямку 5 листопада окупанти 93 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта.