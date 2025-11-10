Майже 1100 окупантів, багато техніки та дрони: Генштаб оновив втрати росіян за добу

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір 9 листопада на фронті за добу було зафіксовано 248 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв - знову на Покровському напрямку.

Ми повідомляли раніше, що в самому Покровську зараз перебуває багато підрозділів оборони країни: Нацгвардія, ЗСУ, ССО, ГУР та інші. З одного боку - оборона та витіснення ворога посилені, однак, як писало РБК-Україна, численні підрозділи у місті створюють і складнощі в тому сенсі, що важко скоординувати роботу всіх бійців.

Про складну ситуацію в Покровську заявляв начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко.

Ще Інститут війні зазначав у звіті 5 листопада, що війська РФ під Сумами зазнають втрат через дезертирство та відсутність підготовки. Як відомо, окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.