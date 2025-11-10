UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Майже 1100 окупантів, багато техніки та дрони: Генштаб оновив втрати росіян за добу

Фото: також росіяни за добу втратили 7 танків та стільки ж ББМ (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Станом на ранок 10 листопада російські війська на фронті за добу втратили майже 1100 солдатів, 77 одиниць автотехніки та автоцистерн, а також майже 57 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року по 9 листопада 2025 року орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 152 160 (+1 090) осіб.
  • танків - 11 342 (+7) од.
  • бойових броньованих машин - 23 552 (+7) од.
  • артилерійських систем - 34 349 (+9) од.
  • РСЗВ - 1 538 од.
  • засоби ППО - 1 239 од.
  • літаків - 428 од.
  • гелікоптерів -347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 79 425 (+57) од.
  • крилаті ракети - 3 926 од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 1 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 66 957 (+77) од.
  • спеціальна техніка - 3 993 од.

Фото: також росіяни стрімко втрачають артилерійські системи (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір 9 листопада на фронті за добу було зафіксовано 248 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв - знову на Покровському напрямку.

Ми повідомляли раніше, що в самому Покровську зараз перебуває багато підрозділів оборони країни: Нацгвардія, ЗСУ, ССО, ГУР та інші. З одного боку - оборона та витіснення ворога посилені, однак, як писало РБК-Україна, численні підрозділи у місті створюють і складнощі в тому сенсі, що важко скоординувати роботу всіх бійців.

Про складну ситуацію в Покровську заявляв начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко.

Ще Інститут війні зазначав у звіті 5 листопада, що війська РФ під Сумами зазнають втрат через дезертирство та відсутність підготовки. Як відомо, окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяфронтГенштаб ВСУВійна в Україні