Почти 1100 оккупантов, много техники и дроны: Генштаб обновил потери россиян за сутки

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер 9 ноября на фронте за сутки было зафиксировано 248 боевых столкновений. Наибольшее количество боев - снова на Покровском направлении.

Мы сообщали ранее, что в самом Покровске сейчас находится много подразделений обороны страны: Нацгвардия, ВСУ, ССО, ГУР и другие. С одной стороны - оборона и вытеснение врага усилены, однако, как писало РБК-Украина, многочисленные подразделения в городе создают и сложности в том смысле, что трудно скоординировать работу всех бойцов.

О сложной ситуации в Покровске заявлял начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко.

Еще Институт войне отмечал в отчете 5 ноября, что войска РФ под Сумами несут потери из-за дезертирства и отсутствия подготовки. Как известно, оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.