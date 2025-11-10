На фронті відбулось майже 250 боїв: Генштаб назвав найгарячіший напрямок доби

Станом на 22:00, 9 листопада, на фронті від початку доби було заявлено 248 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв знову зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Протягом 9 листопада російські загарбники завдали 27 авіаційних ударів, скинули 81 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1423 дронів-камікадзе та здійснили 2681 обстріл позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три бойових зіткнення. Противник завдав п’яти авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 132 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Ворог 23 рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Синельникового, Тихого, Кам’янки, Бологівки та в напрямку Дворічанського. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість спроб наступу у бік Петропавлівки й Піщаного. Два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 20 штурмових дій у районах населених пунктів Борівська Андріївка, Твердохлібове, Рідкодуб, Дерилове, Новоселівка, Торське та в напрямках населених пунктів Червоний Став, Ставки, Коровин Яр, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку ворог 13 разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сіверська, два боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили дві ворожі наступальні дії, у районі Васюківки та в напрямку Міньківки.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 27 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Софіївки й Іллінівки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 87 разів атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Білицьке, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Зелене, Даченське, Лисівка, Новомиколаївка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямках Нового Шахового, Софіївки, Рівного й Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, в деяких локаціях бої досі тривають.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 75 окупантів, з яких 43 - безповоротно. Крім того, українські воїни знищили три мотоцикли, один БпЛА, два наземні роботизовані комплекси, шість одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, також уражено три автомобілі, два укриття для особового складу противника", - йдеться у повідомленні.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 26 атак загарбників в районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Олександроград, Новоселівка, Січневе, Орестопіль, Степове, Рибне, Злагода, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове. Під авіаційними ударами опинилися Покровське, Радісне та Нове Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 12 боєзіткнень в районах населених пунктів Зелений Гай, Веселе, Солодке, Злагода та в напрямках Яблукового й Рівнопілля. Авіаудару зазнало Добропілля.

На Оріхівському напрямку від початку доби відбулося вісім боєзіткнень – окупанти намагалися просунутися вперед в районах Малих Щербаків, Степового у напрямку Новоандріївки, Новоданилівки та Приморського. Противник завдав авіаударів по Лук’янівському та Степногірську.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили ворожу спробу просунутися вперед.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.