ua en ru
Пн, 10 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Майже 1100 окупантів, багато техніки та дрони: Генштаб оновив втрати росіян за добу

Україна, Понеділок 10 листопада 2025 08:00
UA EN RU
Майже 1100 окупантів, багато техніки та дрони: Генштаб оновив втрати росіян за добу Фото: також росіяни за добу втратили 7 танків та стільки ж ББМ (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Станом на ранок 10 листопада російські війська на фронті за добу втратили майже 1100 солдатів, 77 одиниць автотехніки та автоцистерн, а також майже 57 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року по 9 листопада 2025 року орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 152 160 (+1 090) осіб.
  • танків - 11 342 (+7) од.
  • бойових броньованих машин - 23 552 (+7) од.
  • артилерійських систем - 34 349 (+9) од.
  • РСЗВ - 1 538 од.
  • засоби ППО - 1 239 од.
  • літаків - 428 од.
  • гелікоптерів -347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 79 425 (+57) од.
  • крилаті ракети - 3 926 од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 1 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 66 957 (+77) од.
  • спеціальна техніка - 3 993 од.

Майже 1100 окупантів, багато техніки та дрони: Генштаб оновив втрати росіян за добуФото: також росіяни стрімко втрачають артилерійські системи (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір 9 листопада на фронті за добу було зафіксовано 248 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв - знову на Покровському напрямку.

Ми повідомляли раніше, що в самому Покровську зараз перебуває багато підрозділів оборони країни: Нацгвардія, ЗСУ, ССО, ГУР та інші. З одного боку - оборона та витіснення ворога посилені, однак, як писало РБК-Україна, численні підрозділи у місті створюють і складнощі в тому сенсі, що важко скоординувати роботу всіх бійців.

Про складну ситуацію в Покровську заявляв начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко.

Ще Інститут війні зазначав у звіті 5 листопада, що війська РФ під Сумами зазнають втрат через дезертирство та відсутність підготовки. Як відомо, окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація фронт Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Зеленський: росіяни збільшили свою ударну силу за рахунок балістики
Зеленський: росіяни збільшили свою ударну силу за рахунок балістики
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України