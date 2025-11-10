Почти 1100 оккупантов, много техники и дроны: Генштаб обновил потери россиян за сутки
По состоянию на утро 10 ноября российские войска на фронте за сутки потеряли почти 1100 солдат, 77 единиц автотехники и автоцистерн, а также почти 57 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Facebook.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года по 9 ноября 2025 года ориентировочные боевые потери противника составили:
- личного состава - около 1 152 160 (+1 090) чел.
- танков - 11 342 (+7) ед.
- боевых бронированных машин - 23 552 (+7) ед.
- артиллерийских систем - 34 349 (+9) ед.
- РСЗО - 1 538 ед.
- средства ПВО - 1 239 ед.
- самолетов - 428 ед.
- вертолетов -347 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 79 425 (+57) ед.
- крылатые ракеты - 3 926 ед.
- корабли/катера - 28 ед.
- подводные лодки - 1 ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 66 957 (+77) ед.
- специальная техника - 3 993 ед.
Фото: также россияне стремительно теряют артиллерийские системы (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Ситуация на фронте
Напомним, по состоянию на вечер 9 ноября на фронте за сутки было зафиксировано 248 боевых столкновений. Наибольшее количество боев - снова на Покровском направлении.
Мы сообщали ранее, что в самом Покровске сейчас находится много подразделений обороны страны: Нацгвардия, ВСУ, ССО, ГУР и другие. С одной стороны - оборона и вытеснение врага усилены, однако, как писало РБК-Украина, многочисленные подразделения в городе создают и сложности в том смысле, что трудно скоординировать работу всех бойцов.
О сложной ситуации в Покровске заявлял начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко.
Еще Институт войне отмечал в отчете 5 ноября, что войска РФ под Сумами несут потери из-за дезертирства и отсутствия подготовки. Как известно, оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.