Почти 1100 оккупантов, много техники и дроны: Генштаб обновил потери россиян за сутки

Украина, Понедельник 10 ноября 2025 08:00
Фото: также россияне за сутки потеряли 7 танков и столько же ББМ (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

По состоянию на утро 10 ноября российские войска на фронте за сутки потеряли почти 1100 солдат, 77 единиц автотехники и автоцистерн, а также почти 57 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года по 9 ноября 2025 года ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 152 160 (+1 090) чел.
  • танков - 11 342 (+7) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 552 (+7) ед.
  • артиллерийских систем - 34 349 (+9) ед.
  • РСЗО - 1 538 ед.
  • средства ПВО - 1 239 ед.
  • самолетов - 428 ед.
  • вертолетов -347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 79 425 (+57) ед.
  • крылатые ракеты - 3 926 ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 1 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 66 957 (+77) ед.
  • специальная техника - 3 993 ед.

Фото: также россияне стремительно теряют артиллерийские системы (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер 9 ноября на фронте за сутки было зафиксировано 248 боевых столкновений. Наибольшее количество боев - снова на Покровском направлении.

Мы сообщали ранее, что в самом Покровске сейчас находится много подразделений обороны страны: Нацгвардия, ВСУ, ССО, ГУР и другие. С одной стороны - оборона и вытеснение врага усилены, однако, как писало РБК-Украина, многочисленные подразделения в городе создают и сложности в том смысле, что трудно скоординировать работу всех бойцов.

О сложной ситуации в Покровске заявлял начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко.

Еще Институт войне отмечал в отчете 5 ноября, что войска РФ под Сумами несут потери из-за дезертирства и отсутствия подготовки. Как известно, оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

