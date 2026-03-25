Майже 1000 "Шахедів" та 94% збитих цілей: Міноборони розкрило деталі рекордної атаки РФ

У вівторок, 24 березня, Україна відбила найбільшу денну ворожу повітряну атаку за весь час повномасштабної війни. Загалом було знищено або подавлено 94,6% цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони .

Масштабній дроновій атаці передував комбінований повітряний удар росіян із застосуванням балістичних та крилатих ракет, а також ударних безпілотників. За добу окупантами було застосовано 999 "Шахедів".

В Міноборони розповіли, що лише в межах Київщини було застосовано близько 250 безпілотників.

"Ще рік тому така кількість безпілотників застосовувалася для масованої атаки по всій території України. Вчора їх вдалося повністю знищити в межах однієї області. Над Києвом не було зафіксовано жодної повітряної цілі - окрім зграї птахів", - йдеться у заяві.

Зазначається, що країна-агресорка застосовує різні типи засобів ураження на різних висотах і швидкостях для перевантаження української ППО.

Посилення захисту неба України

Україна розвиває у відповідь ешелонований захист, який базується на системному підході.

"До відбиття атак залучаються всі наявні ресурси: підрозділи Повітряних сил, дрони-перехоплювачі, мобільні вогневі групи, тактична авіація та гелікоптери. Україна здійснює масштабні комплексні повітряні операції, аналогів яким у світі немає", - наголошує МО.

Результати цієї роботи помітні у великих містах, які завжди були основними цілями країни-агресорки. Ворог зміщує фокус на удари по мирній інфраструктурі на Заході України, оскільки усвідомлює обмеженість можливостей для ударів.