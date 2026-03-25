ua en ru
Ср, 25 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Почти 1000 "Шахедов" и 94% сбитых целей: Минобороны раскрыло детали рекордной атаки РФ

20:00 25.03.2026 Ср
2 мин
Воздушные операции Украины по отражению вражеских атак не имеют аналогов в мире
aimg Валерий Ульяненко
Почти 1000 "Шахедов" и 94% сбитых целей: Минобороны раскрыло детали рекордной атаки РФ

Во вторник, 24 марта, Украина отразила самую большую дневную вражескую воздушную атаку за все время полномасштабной войны. В целом было уничтожено или подавлено 94,6% целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны.

Читайте также: "Истерика Путина": эксперт назвал две причины массированной атаки дронов на Украину

Масштабной дроновой атаке предшествовал комбинированный воздушный удар россиян с применением баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников. За сутки оккупантами было применено 999 "Шахедов".

В Минобороны рассказали, что только в пределах Киевской области было применено около 250 беспилотников.

"Еще год назад такое количество беспилотников применялось для массированной атаки по всей территории Украины. Вчера их удалось полностью уничтожить в пределах одной области. Над Киевом не было зафиксировано ни одной воздушной цели - кроме стаи птиц", - говорится в заявлении.

Отмечается, что страна-агрессор применяет различные типы средств поражения на разных высотах и скоростях для перегрузки украинской ПВО.

Усиление защиты неба Украины

Украина развивает в ответ эшелонированную защиту, которая базируется на системном подходе.

"К отражению атак привлекаются все имеющиеся ресурсы: подразделения Воздушных сил, дроны-перехватчики, мобильные огневые группы, тактическая авиация и вертолеты. Украина осуществляет масштабные комплексные воздушные операции, аналогов которым в мире нет", - отмечает МО.

Результаты этой работы заметны в крупных городах, которые всегда были основными целями страны-агрессора. Враг смещает фокус на удары по мирной инфраструктуре на Западе Украины, поскольку осознает ограниченность возможностей для ударов.

Напомним, россияне нанесли удары дронами по центру Львова. В результате удара пострадали наследие ЮНЕСКО и жилые дома. Также на одной из улиц упали обломки сбитого беспилотника.

Кроме того, российские оккупанты нанесли удар дронами по центру Ивано-Франковска, были повреждены два роддома.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация ПВО Война в Украине Ракеты Дрони
Новости
"Есть определенные трудности": Арахамия анонсировал новые форматы работы Рады
Аналитика
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой