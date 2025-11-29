Майже 1000 окупантів за добу: Генштаб надав дані щодо втрат ворога

Станом на 29 листопада Україна продовжує фіксувати значні втрати російських військ: техніку, літаки та безпілотники знищують під час оборонних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

За даними на 29 листопада, українські сили фіксують значні втрати противника. Загальна кількість знищеного особового складу сягає приблизно 1 171 700 осіб, збільшившись на 910 за останню добу. Танкові війська противника втратили 11 381 одиницю техніки, а бойові броньовані машини - 23 658 (+15). Артилерійські системи становлять 34 733 одиниці (+3), реактивні системи залпового вогню - 1 550, засоби ППО - 1 253. Авіаційна техніка противника також зазнає втрат: 430 літаків і 347 гелікоптерів уже виведено з ладу. Безпілотники оперативно-тактичного рівня становлять 85 343 одиниці (+106). Крилаті ракети - 3 995 одиниць, а флот - 28 кораблів і катерів, включно з одним підводним човном. Автомобільну техніку та автоцистерни зафіксовано в кількості 68 463 (+64), спеціальну техніку - 4 010 (+2). Ці дані підкреслюють масштаби знищення військової інфраструктури противника та ефективність дій українських військ на різних напрямках. Сили оборони продовжують відбивати атаки, завдаючи відчутної шкоди збройним формуванням Росії та позбавляючи їх можливості підтримувати наступ. Систематичне знищення техніки, авіації та безпілотників обмежує можливості противника вести бойові дії та посилює стратегічну перевагу України.