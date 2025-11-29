Почти 1000 оккупантов за сутки: Генштаб предоставил данные по потерям врага

По состоянию на 29 ноября Украина продолжает фиксировать значительные потери российских войск: техника, самолеты и беспилотники уничтожаются в ходе оборонных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Систематическое уничтожение техники, авиации и беспилотников ограничивает возможности противника вести боевые действия и усиливает стратегическое преимущество Украины.

Силы обороны продолжают отражать атаки, нанося ощутимый ущерб вооружённым формированиям России и лишая их возможности поддерживать наступление.

Эти данные подчёркивают масштабы уничтожения военной инфраструктуры противника и эффективность действий украинских войск на разных направлениях.

Автомобильная техника и автоцистерны зафиксированы в количестве 68 463 (+64), специальная техника — 4 010 (+2).

Крылатые ракеты — 3 995 единиц, а флот — 28 кораблей и катеров, включая одну подводную лодку.

Авиационная техника противника также несёт потери: 430 самолётов и 347 вертолётов уже выведены из строя.

Общее количество уничтоженного личного состава достигает примерно 1 171 700 человек, увеличившись на 910 за последние сутки.

По данным на 29 ноября, украинские силы фиксируют продолжающиеся значительные потери противника.

Напоминаем, что за сутки 28 ноября украинские военные зафиксировали 289 боевых столкновений с российскими оккупантами: противник осуществил 28 авиаударов с 86 управляемыми бомбами, применил 876 дронов-камикадзе и произвёл 2 264 обстрела позиций украинских войск и населённых пунктов.

Отметим, что в Татарстане на территории особой экономической зоны "Алабуга" произошел крупный пожар, затронувший производственные объекты, включая мощности, участвующие в выпуске ударных беспилотников.