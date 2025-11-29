ua en ru
Почти 1000 оккупантов за сутки: Генштаб предоставил данные по потерям врага

Украина, Суббота 29 ноября 2025 07:40
Почти 1000 оккупантов за сутки: Генштаб предоставил данные по потерям врага
Автор: Никончук Анастасия

По состоянию на 29 ноября Украина продолжает фиксировать значительные потери российских войск: техника, самолеты и беспилотники уничтожаются в ходе оборонных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По данным на 29 ноября, украинские силы фиксируют продолжающиеся значительные потери противника.

Общее количество уничтоженного личного состава достигает примерно 1 171 700 человек, увеличившись на 910 за последние сутки.

Танковые войска противника потеряли 11 381 единицу техники, а боевые бронированные машины — 23 658 (+15).

Артиллерийские системы составляют 34 733 единицы (+3), реактивные системы залпового огня — 1 550, средства ПВО — 1 253.

Авиационная техника противника также несёт потери: 430 самолётов и 347 вертолётов уже выведены из строя.

Беспилотники оперативно-тактического уровня составляют 85 343 единицы (+106).

Крылатые ракеты — 3 995 единиц, а флот — 28 кораблей и катеров, включая одну подводную лодку.

Автомобильная техника и автоцистерны зафиксированы в количестве 68 463 (+64), специальная техника — 4 010 (+2).

Эти данные подчёркивают масштабы уничтожения военной инфраструктуры противника и эффективность действий украинских войск на разных направлениях.

Силы обороны продолжают отражать атаки, нанося ощутимый ущерб вооружённым формированиям России и лишая их возможности поддерживать наступление.

Систематическое уничтожение техники, авиации и беспилотников ограничивает возможности противника вести боевые действия и усиливает стратегическое преимущество Украины.

Почти 1000 оккупантов за сутки: Генштаб предоставил данные по потерям врага

Напоминаем, что за сутки 28 ноября украинские военные зафиксировали 289 боевых столкновений с российскими оккупантами: противник осуществил 28 авиаударов с 86 управляемыми бомбами, применил 876 дронов-камикадзе и произвёл 2 264 обстрела позиций украинских войск и населённых пунктов.

Отметим, что в Татарстане на территории особой экономической зоны "Алабуга" произошел крупный пожар, затронувший производственные объекты, включая мощности, участвующие в выпуске ударных беспилотников.

