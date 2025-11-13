ua en ru
Майбутній iPhone 18 Pro Max стане найбільшим і найважчим смартфоном Apple

Четвер 13 листопада 2025 16:35
Майбутній iPhone 18 Pro Max стане найбільшим і найважчим смартфоном Apple iPhone 18 Pro Max перевершить усі попередні моделі за вагою і товщиною (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Apple робить ставку на версії "Pro" в iPhone 17 Pro і Pro Max, збільшивши товщину і вагу моделей порівняно з попередніми поколіннями. За інформацією інсайдера, те ж саме чекає на iPhone 18 Pro Max наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

iPhone 18 Pro Max стане найважчим iPhone в історії

Лінійка iPhone 17 цієї осені зіштовхнула ультратонкі моделі з більш масивною товщиною. Продажі надтонкого iPhone Air виявилися розчаровуючими, тоді як моделі iPhone 17 Pro показують високі результати. Товста версія явно користується більшим попитом.

Згідно з даними інсайдера Instant Digital, iPhone 18 Pro Max буде ще товщим і важчим за попередню модель. Вага пристрою перевищить 240 грамів, що зробить його рекордсменом серед iPhone.

Для порівняння, iPhone 17 Pro Max важить 233 грами, iPhone 16 Pro Max - 227 грам, а iPhone 14 Pro Max - 240 грам. Таким чином, наступна модель перевершить навіть рекорд 14 Pro Max.

Причина збільшення ваги полягає в трохи більшій товщині корпусу і, можливо, в установці ще більш ємної батареї, як це було у iPhone 17 Pro Max.

За даними 9to5Mac, незважаючи на популярність тонких моделей, більшість користувачів віддають перевагу більшим iPhone зі збільшеною батареєю. Продажі показують, що для Apple це правильний крок - випускати моделі, які забезпечують максимальний час роботи і потужність.

Раніше ми писали, що Apple може відмовитися від випуску базового iPhone 18.

А ще у нас є матеріал про те, що Apple переносить випуск наступної моделі iPhone Air на невизначений термін.

Ми також розповіли, що у 2027 році Apple планує прибрати одну з ключових деталей iPhone.

