Будущий iPhone 18 Pro Max станет самым большим и тяжелым смартфоном Apple

Apple делает ставку на версии "Pro" в iPhone 17 Pro и Pro Max, увеличив толщину и вес моделей по сравнению с предыдущими поколениями. По информации инсайдера, то же самое ждет iPhone 18 Pro Max в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

iPhone 18 Pro Max станет самым тяжелым iPhone в истории

Линейка iPhone 17 этой осенью столкнула ультратонкие модели с более массивной толщиной. Продажи сверхтонкого iPhone Air оказались разочаровывающими, тогда как модели iPhone 17 Pro показывают высокие результаты. Толстая версия явно пользуется большим спросом.

Согласно данным инсайдера Instant Digital, iPhone 18 Pro Max будет еще толще и тяжелее предыдущей модели. Вес устройства превысит 240 граммов, что сделает его рекордсменом среди iPhone.

Для сравнения, iPhone 17 Pro Max весит 233 грамма, iPhone 16 Pro Max - 227 грамм, а iPhone 14 Pro Max - 240 грамм. Таким образом, следующая модель превзойдет даже рекорд 14 Pro Max.

Причина увеличения веса заключается в немного большей толщине корпуса и, возможно, в установке еще более емкой батареи, как это было у iPhone 17 Pro Max.

По данным 9to5Mac, несмотря на популярность тонких моделей, большинство пользователей предпочитают более крупные iPhone с увеличенной батареей. Продажи показывают, что для Apple это правильный шаг - выпускать модели, которые обеспечивают максимальное время работы и мощность.