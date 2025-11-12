Apple може відмовитися від базового iPhone 18: розкрито причину

Після кількох років візуальної стабільності iPhone, Apple цієї осені зробила несподіваний крок - замінила модель Plus на новий iPhone Air. Але, за повідомленнями інсайдерів, лінійка iPhone 18, запланована на 2026 рік, може стати найбільш незвичайним оновленням компанії за останнє десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

Затримка iPhone Air

Видання The Information повідомило, що випуск iPhone Air 2 відкладено на невизначений термін через слабкі продажі оригінальної моделі. Пізніше уточнювалося, що Apple все ж має намір представити пристрій, але не раніше весни 2027 року, замість запланованої осені 2026 року.

Причиною перенесення, за даними джерел, стало бажання Apple додати в Air 2 другу камеру, що потребуватиме доопрацювання конструкції.

Раніше очікувалося, що восени 2026 року компанія покаже чотири пристрої - iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і iPhone Fold. Базова версія iPhone 18 мала вийти пізніше, навесні 2027 року.

Apple хоче додати в iPhone Air 2 другу камеру (фото: 9to5Mac)

Найдивніша лінійка iPhone за багато років

Тепер затримка Air 2 може призвести до того, що осінній запуск iPhone 18 стане найбільш незвичайним в історії компанії.

Якщо плани не зміняться, восени 2026 року Apple представить лише три моделі:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold.

Осіння лінійка iPhone 18 від Apple може виявитися вельми незвичайною (фото: 9to5Mac)

Це буде перший випадок, коли Apple обмежиться трьома флагманами, без доступної моделі. Таким чином, вхідний поріг ціни підніметься до 1099 доларів - стільки коштує версія Pro, тоді як базові моделі зазвичай починалися з 799 доларів.

Крім того, новий складаний iPhone Fold, що позиціонується як преміальний продукт, навряд чи стане масовим хітом відразу після виходу. Це означає, що з усієї лінійки лише два пристрої будуть звичними для покупців.

iPhone Fold (фото: 9to5Mac)

Що далі?

Аналітики вважають, що такий крок може стати фінансовим ризиком для Apple, адже повторити рекордні продажі iPhone 2025 року в такому форматі буде непросто.

Тож інсайдери не виключають, що Apple все ж таки змінить плани і випустить базовий iPhone 18 вже восени 2026 року, щоб зберегти звичний цикл.

Якщо це станеться - наступна осінь пройде для компанії у звичному ритмі.

Якщо ні - Apple доведеться пояснювати користувачам, чому у 2026 році її лінійка iPhone стане меншою, але дорожчою, ніж будь-коли раніше.