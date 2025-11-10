Apple прибере одну з ключових деталей iPhone у 2027 році

Apple наближається до створення iPhone без рамок і вирізів: в iPhone 18 Pro система Face ID може бути вбудована під дисплей. А до 2027 року компанія планує приховати і фронтальну камеру, що зробить ювілейний iPhone повністю цілісним без Dynamic Island.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

Face ID під дисплеєм

Apple уже кілька років працює над технологією підекранного Face ID - відповідні патенти відомі. Ідея полягає в тому, щоб модуль проектування точок і сенсори зчитування глибини були розміщені під дисплейною панеллю.

За даними джерел, компанія готова впровадити цю технологію в iPhone 18 Pro, замінивши Dynamic Island на невеликий круглий отвір тільки під фронтальну камеру.

Наступний крок - приховати камеру повністю

Розміщення фронтальної камери під екраном - складніше завдання.

Виробники Android вже тестували подібні рішення, проте якість знімків помітно погіршувалася: світло проходить через шари матриці, і камера втрачає деталізацію та контраст.

Apple, за повідомленнями джерела Digital Chat Station, планує досягти прийнятної якості тільки до 2027 року, коли камера і Face ID зможуть бути повністю приховані під дисплеєм без втрат.

Що це змінює

Apple давно прагне до "чистого" дизайну - концепції, яку колишній головний дизайнер Джоні Айв описував як "моноліт зі скла".

Ювілейний iPhone у 2027 році може стати слушним моментом для такого кроку - як свого часу iPhone X став особливою моделлю на честь 10-річчя лінійки.

Однак аналітики зазначають: Apple не прив'язує розробку нових технологій до конкретних дат. Компанія впровадить приховану камеру тільки тоді, коли якість відповідатиме стандартам бренду.