MAVEN раптово зник на орбіті Марса: як NASA втратила ключовий супутник

Як загинув супутник MAVEN?

Розшифровані фрагменти запізнілої телеметрії показали, що апарат почав обертатися навколо своєї осі, втратив сонячне світло та повністю виснажив акумулятори.

Аналіз врятованих технічних даних показав, що супутник почав неконтрольовано крутитися зі швидкістю близько 2,7 обертань на хвилину. Це значно швидше за нормальний режим роботи, тож система не змогла стабілізуватися.

Через це MAVEN не розгорнув сонячні панелі до Сонця і повністю розрядив батареї за кілька годин.

Сам апарат залишатиметься на орбіті ще від 50 до 100 років, після чого природним чином згорить у марсіанській атмосфері.

Що зафіксували датчики перед зникненням зв'язку?

Дослідницький апарат, який прибув на орбіту Марса у 2014 році, перестав виходити на зв'язок під час планового проходження за диском планети.

Інженерам Лабораторії реактивного руху (JPL) не вдалося відновити стабільний контакт, проте вони змогли записати та вивчити уривки запізнілої телеметрії та дані доплерівського зсуву, отримані вже після виходу апарата з тіні.

"NASA припинило зусилля з пошуку космічного апарата MAVEN і розпочинає заходи з виведення місії з експлуатації", - повідомив керівник проєкту Майк Моро (Mike Moreau) з Центру космічних польотів імені Годдарда.

Головні відкриття зонда за 11 років роботи

Супутник створювався, щоб з'ясувати, як Марс перетворився на холодну пустелю і куди зникли його стародавні озера й річки. На основі зібраних даних учені вперше довели, що головною причиною зникнення атмосфери Червоної планети є сонячний вітер, який буквально "вибиває" молекули газів у відкритий космос.

"Одним із наших найзахопливіших відкриттів стало спостереження за процесом атмосферного витоку, який називається розпиленням. Це явище, коли заряджені частинки врізаються у верхні шари атмосфери і вибивають нейтральну атмосферу, подібне до стрибка "бомбочкою" у басейн", - пояснила Шеннон Каррі, головна дослідниця місії з Університету Колорадо у Боулдер.

"Ми підвтердили, що цей процес був домінуючим механізмом витоку протягом мільярдів років", - додала науковиця.

Для наукової команди закриття місії стало важким ударом. Майк Моро поділився тим, що люди переживають це "як втрату близької людини", а Шеннон Каррі наголосила, що MAVEN залишив після себе найкраще розуміння атмосферних процесів серед усіх планет Сонячної системи, включно із Землею.

Проблема з передачею даних від марсоходів

Окрім чистих наукових досліджень, MAVEN працював потужним ретранслятором - він збирав сигнали від марсоходів Perseverance та Curiosity на поверхні і передавав великі обсяги фото та іншої інформації на Землю. На цей зонд припало майже 18% усіх даних із поверхні Марса.

Директорка Програми дослідження Марса у NASA Тіффані Морган заспокоїла, що інші чотири супутники на орбіті зможуть підстрахувати місію, хоча три з них старші за MAVEN.

Щоб повністю розв'язати проблему зв'язку у майбутньому, NASA вже залучає приватні компанії до створення нової комерційної інфраструктури під назвою Mars Telecommunications Network. Нову мережу планують розгорнути у 2030-х роках.