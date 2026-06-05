MAVEN внезапно исчез на орбите Марса: как NASA потеряла ключевой спутник

Как погиб спутник MAVEN?

Расшифрованные фрагменты запоздалой телеметрии показали, что аппарат начал вращаться вокруг своей оси, потерял солнечный свет и полностью истощил аккумуляторы.

Анализ спасенных технических данных показал, что спутник начал неконтролируемо крутиться со скоростью около 2,7 оборотов в минуту. Это значительно быстрее нормального режима работы, поэтому система не смогла стабилизироваться.

Из-за этого MAVEN не развернул солнечные панели к Солнцу и полностью разрядил батареи за несколько часов.

Сам аппарат будет оставаться на орбите еще от 50 до 100 лет, после чего естественным образом сгорит в марсианской атмосфере.

Что зафиксировали датчики перед исчезновением связи?

Исследовательский аппарат, который прибыл на орбиту Марса в 2014 году, перестал выходить на связь во время планового прохождения за диском планеты.

Инженерам Лаборатории реактивного движения (JPL) не удалось восстановить стабильный контакт, однако они смогли записать и изучить обрывки запоздалой телеметрии и данные доплеровского сдвига, полученные уже после выхода аппарата из тени.

"NASA прекратило усилия по поиску космического аппарата MAVEN и начинает мероприятия по выводу миссии из эксплуатации", - сообщил руководитель проекта Майк Моро (Mike Moreau) из Центра космических полетов имени Годдарда.

Главные открытия зонда за 11 лет работы

Спутник создавался, чтобы выяснить, как Марс превратился в холодную пустыню и куда исчезли его древние озера и реки. На основе собранных данных ученые впервые доказали, что главной причиной исчезновения атмосферы Красной планеты является солнечный ветер, который буквально "выбивает" молекулы газов в открытый космос.

"Одним из наших самых захватывающих открытий стало наблюдение за процессом атмосферной утечки, который называется распылением. Это явление, когда заряженные частицы врезаются в верхние слои атмосферы и выбивают нейтральную атмосферу, подобно прыжку "бомбочкой" в бассейн", - пояснила Шеннон Карри, главная исследовательница миссии из Университета Колорадо в Боулдере.

"Мы подтвердили, что этот процесс был доминирующим механизмом утечки в течение миллиардов лет", - добавила ученая.

Для научной команды закрытие миссии стало тяжелым ударом. Майк Моро поделился тем, что люди переживают это "как потерю близкого человека", а Шеннон Карри отметила, что MAVEN оставил после себя лучшее понимание атмосферных процессов среди всех планет Солнечной системы, включая Землю.

Проблема с передачей данных от марсоходов

Кроме чистых научных исследований, MAVEN работал мощным ретранслятором - он собирал сигналы от марсоходов Perseverance и Curiosity на поверхности и передавал большие объемы фото и другой информации на Землю. На этот зонд пришлось почти 18% всех данных с поверхности Марса.

Директор Программы исследования Марса в NASA Тиффани Морган успокоила, что другие четыре спутника на орбите смогут подстраховать миссию, хотя три из них старше MAVEN.

Чтобы полностью решить проблему связи в будущем, NASA уже привлекает частные компании к созданию новой коммерческой инфраструктуры под названием Mars Telecommunications Network. Новую сеть планируют развернуть в 2030-х годах.