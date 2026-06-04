Ядерна енергія та ШІ: NASA готує безпрецедентну космічну місію на Марс

Дрон Ingenuity довів, що польоти в розрідженій атмосфері Марса можливі, проте його конструкція не дозволяла переносити важке наукове обладнання. Для наступної місії Skyfall, запланованої на кінець 2028 року, інженери NASA створили потужнішу версію апарату.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на BGR .

Як повідомляє NASA, нова експедиція Skyfall поєднає передову авіаційну інженерію, штучний інтелект для навігації та першу в історії міжпланетних польотів ядерну електричну силову установку.

Навіщо розвивати надзвукову швидкість?

Вчені пояснили: атмосфера Марса надзвичайно розріджена - її щільність становить лише 1% від земної. Через брак молекул повітря гвинтам важко створити достатню підйомну силу, тому розробникам довелося кардинально збільшити швидкість їхнього обертання.

Під час симуляції марсіанських умов у лабораторії JPL гвинти нового дрона розігнали до 870 км/год, подолавши звуковий бар'єр у марсіанському середовищі.

Попередній апарат Ingenuity тримався у межах 0,7 Маха (до 2700 обертів на хвилину), щоб уникнути непередбачуваної поведінки повітряних потоків.

Успішний тест підтвердив, що конструкція витримує надзвукові навантаження, а це дозволить гелікоптерам підіймати важкі сканери та камери для картографування територій під майбутні пілотовані місії.

Десантування у польоті та ШІ-автопілот

Замість традиційних складних систем посадки, як-от величезні надувні подушки безпеки або тросові системи "небесний кран" (використовувалися для Curiosity та Perseverance), NASA застосує нову схему:

1. Три гелікоптери класу Ingenuity увійдуть в атмосферу всередині материнського корабля.

2. Безпосередньо під час зниження десантної платформи дрони увімкнуть двигуни, від'єднаються від неї у повітрі й самостійно полетять до поверхні.

3. Безпеку приземлення контролюватиме інтелектуальна бортова система Autonomy. У разі виникнення збоїв або потрапляння у піщану бурю ШІ самостійно стабілізує апарат і знайде безпечний майданчик для посадки.

Перший ядерний двигун у глибокому космосі

Місія Skyfall стане першим міжпланетним польотом, де замість сонячних батарей використають ядерну електричну енергію. Дослідники пояснюють: звичайні фотоелементи неефективні за орбітою Юпітера через брак сонячного світла, а паливні баки сильно обмежують вагу корабля.

Використання ядерної енергії зніме обмеження на дальність польотів роботів - тривалість місії залежатиме суто від зносостійкості самого заліза.

Технологія також стане основою для майбутньої постійної бази NASA на Місяці. Розроблений ядерний реактор Lunar Reactor-1 (LR-1) забезпечить колонію безперебійною енергією під час екстремальних місячних ночей, які тривають по 14 земних діб поспіль.