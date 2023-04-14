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Мав доступ із 2021 року. ЗМІ дізналися нові подробиці про підозрюваного у сливі з Пентагону

Фото: ЗМІ дізналися нові подробиці про підозрюваного у сливі з Пентагону (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Підозрюваний у витоку секретних даних Пентагону Джек Тейшейра почав розміщувати секретні документи в Інтернеті приблизно в грудні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Згідно із судовим документом, 21-річний військовий мав допуск до документів із грифом "Цілком таємно", працюючи у сфері інформаційних технологій у Національній повітряній гвардії з 2021 року.

Принаймні один із документів, розміщених в Інтернеті, був доступний йому через його роботу в Нацгвардії.

Він також "мав доступ до інших особливо секретних програм", ідеться в аффідевіті.

За словами офіційних осіб США, багато документів, пов'язаних зі справою Тейшейри, які були розміщені на онлайн-сервері Discord, мали гриф "Цілком таємно".

Минулого тижня у мережу "злили" секретні документи США , в яких, зокрема, містилася інформація про Україну та її підготовку до контрнаступу.

При цьому міністр оборони України Олексій Резніков наголосив , що інформація в документах - суміш правдивої та хибної інформації.

Нагадаємо, 13 квітня у Сполучених Штатах затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився 21-річний військовий Джек Тейшейра, який займався приватною інтернет-групою Thug Shaker Central.

Сьогодні Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення.

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