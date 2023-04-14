Витік даних Пентагону. Підозрюваному офіційно висунули звинувачення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Йому висунули офіційні звинувачення у зв'язку з витоком сотень секретних документів із сервера Discord.

Офіційні звинувачення проти Тейшейри, який зараз перебуває в суді для першого виступу, такі:

несанкціоноване затримання і передача інформації про національну оборону;

несанкціоноване вилучення секретної інформації та оборонних матеріалів.

Оновлено.

На суді Міністерство юстиції США вимагало, щоб Тейшейра був затриманий до суду.

Федеральний мировий суддя розпорядився помістити його до в'язниці, принаймні, до слухання з питання про утримання під вартою, призначеного на середу, 19 квітня.

Нагадаємо, 13 квітня у Сполучених Штатах затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився 21-річний військовий Джек Тейшейра, який займався приватною інтернет-групою Thug Shaker Central.

Минулого тижня в мережу "злили" секретні документи США, в яких, зокрема, містилася інформація про Україну та її підготовку до контрнаступу.

При цьому міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що інформація в документах - суміш правдивої та хибної інформації.

Президент США Джо Байден у свою чергу заявив, що розслідування витоку документів наближається до завершення.

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