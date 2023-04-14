RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Имел доступ с 2021 года. СМИ узнали новые подробности о подозреваемом в сливе из Пентагона

Фото: СМИ узнали новые подробности о подозреваемом в сливе из Пентагона (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Подозреваемый в утечке секретных данных Пентагона Джек Тейшейра начал размещать секретные документы в Интернете примерно в декабре 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно судебному документу, 21-летний военный имел допуск к документам с грифом "Совершенно секретно", работая в сфере информационных технологий в Национальной воздушной гвардии с 2021 года.

По крайней мере, один из документов, размещенных в Интернете, был доступен ему в силу его работы в Нацгвардии.

Он также "имел доступ к другим особо секретным программам", говорится в аффидевите.

По словам официальных лиц США, многие из документов, связанных с делом Тейшейры, которые были размещены на онлайн-сервере Discord, имели гриф "Совершенно секретно".

На прошлой неделе в сеть "слили" секретные документы США, в которых, в частности, содержалась информация об Украине и ее подготовке к контрнаступлению.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что информация в документах – смесь правдивой и ложной информации.

Напомним, 13 апреля в Соединенных Штатах задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался 21-летний военный Джек Тейшейра, курировавший частную интернет-группу Thug Shaker Central.

Сегодня Джеку Тейшейре официально выдвинули обвинения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины