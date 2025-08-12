ua en ru
Матч-реванш у Цинциннаті: Ястремська знову зіграє з другою ракеткою світу Гофф

Вівторок 12 серпня 2025 12:01
Матч-реванш у Цинциннаті: Ястремська знову зіграє з другою ракеткою світу Гофф Даяна Ястремська (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

12 серпня на турнірі серії WTA 1000 в Цинциннаті відбудеться цікавий поєдинок третього кола між українкою Даяною Ястремською та другою ракеткою світу американкою Коко Гофф.

Про розклад матчів повідомляє РБК-Україна.

Даяна Ястремська проти Коко Гофф: анонс матчу 3-го кола WTA 1000

Цей поєдинок стане п'ятою зустріччю спортсменок на корті. Наразі статистика очних протистоянь - 3:1 на користь Гофф.

Проте останній матч, що відбувся у першому колі цьогорічного Вімблдону, завершився грандіозною перемогою українки у двох сетах з рахунком 7:6 (7:3), 6:1.

Розклад матчу

Зустріч Ястремської та Гофф відбудеться на корті Center Court. Матч розпочнеться орієнтовно о 22:00 за київським часом. Це буде третій матч у розкладі, після поєдинку між Меджедовичем та Алькарасом.

Шлях до 3-го кола

На турнірі в Цинциннаті Даяна Ястремська у другому раунді здолала болгарку Вікторію Томову. Коко Гофф, своєю чергою, впевнено стартувала, перемігши у двох сетах китаянку Ван Сіньюй.

Ще дві українки, які брали участь у змаганнях, вже вибули з турніру. Еліна Світоліна завершила боротьбу у другому колі, поступившись чешці Барборі Крейчиковій.

А Марта Костюк не змогла вийти на третій раунд через травму зап’ястя - її суперницею була полька Іга Швьонтек.

Коментар Гофф про майбутній матч

На пресконференції після перемоги у другому колі Коко Гофф поділилася своїми очікуваннями від майбутньої зустрічі з Ястремською. Американка зазначила, що не розглядає матч як реванш, попри поразку на Вімблдоні.

"Я взагалі не думаю про це у дусі реваншу. Раніше я так підходила до матчів, але потім зрозуміла, що зіграла надто багато ігор з надто багатьма суперницями, щоб постійно думати про реванш" - зазначила тенісистка.

"Для мене це радше гарний спосіб зрозуміти, в якому стані зараз моя гра. Той матч на Вімблдоні - це була просто важка поразка, і, думаю, я підійшла до нього неправильно", - сказала Гофф.

Вона також додала, що матчі з Ястремською завжди є непростими для неї, та відзначила сильні сторони українки.

"З Даяною мені завжди непросто. Вона сильна суперниця, чудово б’є по м’ячу, може виграти з будь-якої позиції. Тож це буде серйозне випробування. Але я встигла більше попрацювати в хардовому сезоні, а це покриття, безумовно, більше підходить мені, ніж трава" - зазначила атлетка.

"Тому так, матч буде складним, але я чекаю його з нетерпінням і сподіваюся, що зможу зіграти краще, ніж минулого разу", - підсумувала друга ракетка світу.

