Матч-реванш в Цинциннати: Ястремская снова сыграет со второй ракеткой мира Гофф

Вторник 12 августа 2025 12:01
Даяна Ястремская (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

12 августа на турнире серии WTA 1000 в Цинциннати состоится интересный поединок третьего круга между украинкой Даяной Ястремской и второй ракеткой мира американкой Коко Гофф.

О расписании матчей сообщает РБК-Украина.

Даяна Ястремская против Коко Гофф: анонс матча 3-го круга WTA 1000

Этот поединок станет пятой встречей спортсменок на корте. Сейчас статистика очных противостояний - 3:1 в пользу Хофф.

Однако последний матч, состоявшийся в первом круге нынешнего Уимблдона, завершился грандиозной победой украинки в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:1.

Расписание матча

Встреча Ястремской и Хофф состоится на корте Center Court. Матч начнется ориентировочно в 22:00 по киевскому времени. Это будет третий матч в расписании, после поединка между Меджедовичем и Алькарасом.

Путь к 3-му кругу

На турнире в Цинциннати Даяна Ястремская во втором раунде одолела болгарку Викторию Томову. Коко Гофф, в свою очередь, уверенно стартовала, победив в двух сетах китаянку Ван Синьюй.

Еще две украинки, которые принимали участие в соревнованиях, уже выбыли из турнира. Элина Свитолина завершила борьбу во втором круге, уступив чешке Барборе Крейчиковой.

А Марта Костюк не смогла выйти на третий раунд из-за травмы запястья - ее соперницей была полька Ига Швьонтек.

Комментарий Гофф о предстоящем матче

На пресс-конференции после победы во втором круге Коко Гофф поделилась своими ожиданиями от предстоящей встречи с Ястремской. Американка отметила, что не рассматривает матч как реванш, несмотря на поражение на Уимблдоне.

"Я вообще не думаю об этом в духе реванша. Раньше я так подходила к матчам, но потом поняла, что сыграла слишком много игр со слишком многими соперницами, чтобы постоянно думать о реванше" - отметила теннисистка.

"Для меня это скорее хороший способ понять, в каком состоянии сейчас моя игра. Тот матч на Уимблдоне - это было просто тяжелое поражение, и, думаю, я подошла к нему неправильно", - сказала Хофф.

Она также добавила, что матчи с Ястремской всегда непросты для неё, и отметила сильные стороны украинки.

"С Даяной мне всегда непросто. Она сильная соперница, прекрасно бьет по мячу, может выиграть с любой позиции. Так что это будет серьезное испытание. Но я успела больше поработать в хардовом сезоне, а это покрытие, безусловно, больше подходит мне, чем трава", - отметила атлетка.

"Поэтому да, матч будет сложным, но я жду его с нетерпением и надеюсь, что смогу сыграть лучше, чем в прошлый раз", - подытожила вторая ракетка мира.

Ранее рассказали, как Свитолина эмоционально ответила хейтерам, после волны оскорблений в соцсетях.

Также смотрите видео эффектного удара Ястремской, который WTA признала лучшим в июле.

