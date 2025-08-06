Хейт Світоліної після поразки: перша ракетка України емоційно відповіла

Українська тенісистка Еліна Світоліна не зуміла пробитися до півфіналу престижного турніру WTA 1000 у Монреалі, поступившись японці Наомі Осаці. Після поразки спортсменка зіткнулася з хвилею образ у соцмережах і відповіла хейтерам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Іnstagram сторінку тенісистки.

Світоліна показала хвилю хейту після вильоту з турніру в Монреалі: “Я - мама, а не ваша ставка”

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступ на престижному турнірі WTA 1000 у Монреалі на стадії чвертьфіналу. У матчі за вихід до півфіналу перша ракетка України поступилася японській зірці Наомі Осаці з розгромним рахунком – 2:6, 2:6.

Поразка українки викликала хвилю негативу в соцмережах. Світоліна оприлюднила особисті повідомлення від користувачів, які бажали їй смерті та ображали її близьких, стверджуючи, що програли гроші на ставках через її поразку.

30-річна спортсменка не залишила це без відповіді. У сторіс вона опублікувала скриншоти повідомлень та звернулася до хейтерів.

“Усім, хто робить ставки: я насамперед мама, а вже потім спортсменка. Те, як ви звертаєтеся до жінок, до матерів - це ганьба. Якби ваші мами побачили ваші повідомлення, їм було б соромно за вас”, - написала Світоліна.

Хейт Еліни Світоліної (скриншот: instagram.com elisvitolina)