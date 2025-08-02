Мастхеви літа: 4 головні убори, які обирають Білодід, Завальська та інші зірки (фото)

Леопардовий капелюх, як у Білодід

Олімпійська чемпіонка зачарувала світлиною з відпочинку, на якій позує в об’ємному леопардовому капелюсі з м’якими рваними краями.

Такий аксесуар додає образу зухвалості та водночас романтики. Ідеально пасує до купальників, сарафанів або топів з відкритими плечима.

Леопардовий принт завжди виглядає впевнено, тому сміливо додавайте його до образу для пляжу чи прогулянки.

Особливо личить шатенкам і брюнеткам. Цей принт підкреслює глибину кольору волосся.

Білодід в леопардовому капелюсі (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Класичне канотьє з чорним обідком, як у Христини Решетник

Солом'яний капелюх з чорною стрічкою - вдалий вибір для літа. У своїй публікації Христина показала, як поєднати такий убір з легкою сукнею, прикрасами й маленькою сумкою.

Вийшов вишуканий і стриманий образ, який підходить для міської прогулянки або поїздки на відпочинок за кордон. Такий головний убір пасує до будь-якого кольору волосся і вдало поєднується з лляними речами, сорочками, широкими штанами чи шортами.

Модний солом'яний капелюх на літо (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Червона бандана, як у Валерії Ходос

Один з найпопулярніших головних уборів цього літа, який дозволяє не лише захиститися від сонця, а й підкреслити свою бунтарську натуру.

Валерія доповнила яскраву бандану оверсайз окулярами під купальник з унікальним принтом. Такий лук підійде для сміливих, енергійних жінок, які хочуть почуватися комфортно та стильно водночас.

Бандана - чудова альтернатива класичному капелюху. Її можна вписати в образи з джинсовими шортами, топами або легкими сарафанами.

Як носити бандану влітку 2025 (фото: instagram.com/v.khodos)

Панама з унікальною формою, як в Анни Завальської

Додайте родзинку своєму образу, обравши панаму унікальної форми. Незвичний головний убір відразу приверне погляди.

Такий легкий солом'яно-сітчастий варіант, як у співачки, має футуристичний і елегантний вигляд водночас. Ідеально пасує до мінімалістичних образів та літніх сетів, як в Анни.

Панама підійде тим, хто не боїться експериментів і хоче створити виразний пляжний чи вуличний аутфіт. Легко комбінується з однотонними купальниками, довгими сорочками, кроп-топами, шортами тощо.

Модна панама на літо (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)

Які головні убори в моді влітку 2025

В тренді гра з формами, фактурами та кольорами. Панами, бандани, класичні капелюхи - усе це актуально, якщо правильно вписати в образ.

Не бійтеся створювати яскраві акценти, адже саме вони дозволяють підкреслити вашу креативність та унікальність.