Мастхеви літа: 4 головні убори, які обирають Білодід, Завальська та інші зірки (фото)

Правильно підібраний головний убір здатен не лише захистити від сонця, а й вивести модний образ на новий рівень. І українські зірки на власному прикладі показали, які саме варіанти стали справжніми must-have аксесуарами літа-2025.
РБК-Україна на прикладі Дар'ї Білодід, Христини Решетнік, Валерії Ходос та Анни Завальської розбирає наймодніші головні убори літа.
Олімпійська чемпіонка зачарувала світлиною з відпочинку, на якій позує в об’ємному леопардовому капелюсі з м’якими рваними краями.
Такий аксесуар додає образу зухвалості та водночас романтики. Ідеально пасує до купальників, сарафанів або топів з відкритими плечима.
Леопардовий принт завжди виглядає впевнено, тому сміливо додавайте його до образу для пляжу чи прогулянки.
Особливо личить шатенкам і брюнеткам. Цей принт підкреслює глибину кольору волосся.
Солом'яний капелюх з чорною стрічкою - вдалий вибір для літа. У своїй публікації Христина показала, як поєднати такий убір з легкою сукнею, прикрасами й маленькою сумкою.
Вийшов вишуканий і стриманий образ, який підходить для міської прогулянки або поїздки на відпочинок за кордон. Такий головний убір пасує до будь-якого кольору волосся і вдало поєднується з лляними речами, сорочками, широкими штанами чи шортами.
Один з найпопулярніших головних уборів цього літа, який дозволяє не лише захиститися від сонця, а й підкреслити свою бунтарську натуру.
Валерія доповнила яскраву бандану оверсайз окулярами під купальник з унікальним принтом. Такий лук підійде для сміливих, енергійних жінок, які хочуть почуватися комфортно та стильно водночас.
Бандана - чудова альтернатива класичному капелюху. Її можна вписати в образи з джинсовими шортами, топами або легкими сарафанами.
Додайте родзинку своєму образу, обравши панаму унікальної форми. Незвичний головний убір відразу приверне погляди.
Такий легкий солом'яно-сітчастий варіант, як у співачки, має футуристичний і елегантний вигляд водночас. Ідеально пасує до мінімалістичних образів та літніх сетів, як в Анни.
Панама підійде тим, хто не боїться експериментів і хоче створити виразний пляжний чи вуличний аутфіт. Легко комбінується з однотонними купальниками, довгими сорочками, кроп-топами, шортами тощо.
В тренді гра з формами, фактурами та кольорами. Панами, бандани, класичні капелюхи - усе це актуально, якщо правильно вписати в образ.
Не бійтеся створювати яскраві акценти, адже саме вони дозволяють підкреслити вашу креативність та унікальність.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунти Білодід, Завальської, Ходос та Решетнік.