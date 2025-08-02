Мастхэвы лета: 4 головных убора, которые выбирают Билодид, Завальская и другие звезды (фото)

Леопардовая шляпа, как у Билодид

Олимпийская чемпионка очаровала фотографией с отдыха, на которой позирует в объемной леопардовой шляпе с мягкими рваными краями.

Такой аксессуар добавляет образу дерзости и одновременно романтики. Идеально подходит к купальникам, сарафанам или топам с открытыми плечами.

Леопардовый принт всегда выглядит уверенно, поэтому смело добавляйте его к образу для пляжа или прогулки.

Особенно подходит шатенкам и брюнеткам. Этот принт подчеркивает глубину цвета волос.

Билодид в леопардовой шляпе (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Классическое канотье с черным ободком, как у Кристины Решетник

Соломенная шляпа с черной лентой - удачный выбор для лета. В своей публикации Кристина показала, как совместить такой убор с легким платьем, украшениями и маленькой сумкой.

Получился изысканный и сдержанный образ, который подходит для городской прогулки или поездки на отдых за границу. Такой головной убор подходит к любому цвету волос и удачно сочетается с льняными вещами, рубашками, широкими брюками или шортами.

Модная соломенная шляпа на лето (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Красная бандана, как у Валерии Ходос

Один из самых популярных головных уборов этого лета, который позволяет не только защититься от солнца, но и подчеркнуть свою бунтарскую натуру.

Валерия дополнила яркую бандану оверсайз очками под купальник с уникальным принтом. Такой лук подойдет для смелых, энергичных женщин, которые хотят чувствовать себя комфортно и стильно одновременно.

Бандана - отличная альтернатива классической шляпе. Ее можно вписать в образы с джинсовыми шортами, топами или легкими сарафанами.

Как носить бандану летом 2025 (фото: instagram.com/v.khodos)

Панама с уникальной формой, как у Анны Завальской

Добавьте изюминку своему образу, выбрав панаму уникальной формы. Необычный головной убор сразу привлечет взгляды.

Такой легкий соломенно-сетчатый вариант, как у певицы, выглядит футуристично и элегантно одновременно. Идеально подходит к минималистичным образам и летним сетам, как у Анны.

Панама подойдет тем, кто не боится экспериментов и хочет создать выразительный пляжный или уличный аутфит. Легко комбинируется с однотонными купальниками, длинными рубашками, кроп-топами, шортами и тому подобное.

Модная панама на лето (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)

Какие головные уборы в моде летом 2025 летом

В тренде игра с формами, фактурами и цветами. Панамы, банданы, классические шляпы - все это актуально, если правильно вписать в образ.

Не бойтесь создавать яркие акценты, ведь именно они позволяют подчеркнуть вашу креативность и уникальность.