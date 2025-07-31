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Літні тренди, які не втрачають позицій: що будемо носити восени 2025

Четвер 31 липня 2025 07:15
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Літні тренди, які не втрачають позицій: що будемо носити восени 2025 Що буде в трендах восени 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Літні тренди не поспішають зникати з модного радара - чимало з них впевнено переходить в сезон осінь-2025. Стилісти вже зараз прогнозують: мереживо, балетки в сіточку, темний денім і масивні прикраси залишаться в гардеробах ще надовго.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна.

Спідниці та топи з мереживом

Мереживо залишатиметься актуальним і восени 2025 року. Особливо популярними будуть топи з напівпрозорих тканин і спідниці зі вставками з мережива. Такий одяг надає образу легкості, романтичності та жіночності.

Щоб створити осінній лук, комбінуйте мереживні речі з жакетами, грубими черевиками або трикотажем - цей контраст має дуже стильний вигляд. Образ доповнять сумки з фактурної шкіри або замші.

Літні тренди, які не втрачають позицій: що будемо носити восени 2025Спідниці з мереживом восени можна поєднувати зі шкіряними куртками (фото: instagram.com/rikkekrefting)

Масивні браслети

Об'ємні прикраси, зокрема масивні браслети, переходять з літа прямо в осінь. Металеві, пластикові або з дерева вони створюють яскравий акцент і легко підкреслюють навіть найпростіший образ.

Стилісти радять носити їх по декілька на одну руку або комбінувати з годинником. Вони ідеально доповнюють як класичні костюми, так і звичайне вбрання. Особливо ефектно подібні браслети виглядають на тлі монохромного одягу.

Літні тренди, які не втрачають позицій: що будемо носити восени 2025Масивні прикраси в тренді (фото: instagram.com/annaaborisovna)

Темний денім

Темно-синій денім повертається в гардероби як головна джинсова база на осінь. Він має стриманий, але елегантний вигляд - відмінно поєднується з білими сорочками, трикотажем, жакетами. Такі джинси легко вписуються як у повсякденні образи, так і в smart-casual.

Восени особливо стильно виглядатимуть широкі або прямі моделі з високою посадкою. Темний відтінок також візуально витягує фігуру.

Літні тренди, які не втрачають позицій: що будемо носити восени 2025Темні джинси будуть у моді восени 2025 (фото: instagram.com/sylviemus_)

Балетки в сіточку

Балетки - легке і трендове взуття, яке не здає позицій навіть з приходом прохолодної погоди. Вони надають образу витонченості та легкості, водночас залишаючись зручними для щоденного носіння.

Стилісти радять носити їх із джинсами, спідницями або костюмними штанами. Для осені необхідно вибирати моделі з більш щільної сіточки або в поєднанні зі шкарпетками. Такі балетки легко вписуються в образи в стилі old money або паризький шик.

Літні тренди, які не втрачають позицій: що будемо носити восени 2025Трендові балетки в сіточку (фото: instagram.com/commesi)

Масляно-жовтий колір

Цей ніжний відтінок жовтого став справжнім фаворитом літа - і залишиться актуальним восени. Масляно-жовтий виглядає теплим, м'яким і затишним, тому чудово підходить для міжсезоння. Його носять у вигляді светрів, пальт, суконь і навіть аксесуарів.

Він добре поєднується з базовими кольорами - сірим, бежевим, темно-синім і шоколадним. Цей колір освіжає образ і надає йому делікатного акценту без зайвої яскравості.

Літні тренди, які не втрачають позицій: що будемо носити восени 2025Butter yellow у трендах на осінь 2025 (фото: instagram.com/olympiamarie)

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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Rikke Krefting Ulstein, Anna Borisovna, Sylvie Mus, Comme Si, Olympia Gayot.

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