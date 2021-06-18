Массовое отравление в Харькове: полиция открыла дело, виновным грозит до 3 лет

По факту массового отравления в Харькове открыто уголовное дело. Виновным грозит до 3 лет лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области .

Сообщается, что полицейские во время мониторинга интернета выявили информацию о том, что в двух ресторанах, расположенных на улице Квитки-Основьяненко, произошло массовое отравление. Отметим, уже известно, что речь идет о ресторанах "Якитория" и "Мафия", а люди отравились суши.

По факту отравления открыто уголовное дело за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

"Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Правоохранители допрашивают потерпевших и устанавливают все обстоятельства уголовного преступления", - говорится в сообщении.